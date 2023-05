Palpite: Atlético-MG x Internacional - Campeonato Brasileiro - 13/05/23

Veja interessantes palpites no Campeonato Brasileiro que podem ser feitos nas principais casas de apostas.

O duelo válido pela 6ª rodada do Brasileirão, coloca frente a frente dois grandes do futebol nacional: de um lado o Atlético-MG, campeão brasileiro em 2021, e do outro, o Internacional, que não vence há dois jogos na competição.

Leia também as nossas dicas dos melhores sites de apostas e código bônus bet365.

Confira dicas de apostas para Atlético-MG x Internacional

Veja os melhores palpites de nossos especialistas para a partida entre Atlético-MG e Internacional, em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 13/5/2023, no Mineirão:

Atlético-MG para vencer

1.70 na bet365

1.70 na Betano

1.73 na Sportingbet

Mais de 0,5 gol no segundo tempo

1.25 na bet365

1.27 na Betano

1.25 na Sportingbet

Hulk para marcar a qualquer momento

1.80 na bet365

1.80 na bet365 2.10 na Betano

1.80 na Sportingbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

Histórico recente favorável aos mineiros

No histórico de confrontos entre esses dois times, os números são um pouco melhores para os gaúchos. Ao todo são 38 vitórias para a equipe do Internacional contra 28 triunfos do Atlético-MG, e além disso, houve 22 empates entre as duas equipes.

No entanto, num recorte mais recente, o Atlético-MG venceu 3 das últimas quatro partidas entre as duas equipes. E para este confronto que marcará a 89ª partida, os mineiros, que tem um dos elencos mais caros do Brasil e jogando com o mando de campo, tem total condições de vencer mais uma partida.

Para embasar ainda mais o palpite de uma vitória do Atlético-MG, além do Internacional ter sido derrotado nas últimas duas partidas no Brasileirão, a equipe gaúcha não vence fora de casa há seis jogos. Já o Atlético-MG perdeu apenas um jogo como mandante nas suas últimas cinco partidas.

Aposta 1 - Atlético-MG x Internacional: Atlético-MG para vencer: 1.70 na bet365, 1.70 na Betano e 1.73 na Sportingbet.

Internacional levou gol no segundo tempo em seus últimos 3 jogos

No último jogo do Colorado, no qual foi derrotado dentro de casa para o Athletico-PR, por 2 a 0, a equipe gaúcha levou os dois gols da partida na segunda etapa. Antes, contra o São Paulo, na derrota pelo mesmo placar, sofreu um gol no segundo tempo.

Na Libertadores foi a mesma coisa. Quando o Internacional enfrentou o Nacional do Uruguai, o jogo ficou num empate por 2 a 2, e o segundo gol de seu adversário, também foi na etapa de conclusão da partida.

O Atlético-MG, por sua vez, marcou gol no segundo tempo em quatro de suas últimas cinco partidas. Com isso, é provável que haja, mais uma vez, gol do Galo após o intervalo de jogo.

Aposta 2 - Atlético-MG x Internacional - Mais de 0,5 gol no segundo tempo: 1.25 na bet365, 1.27 na Betano e 1.25 na Sportingbet.

Hulk tem média de gol de 0,77 em 2023

Grande nome do Atlético-MG, Hulk, tem 17 gols em 22 jogos neste ano, e soma 3 gols em três dos últimos jogos do Galo no Brasileirão: 2 contra o Athetico-PR, passou zerado contra o Botafogo, e marcou um gol na última vitória sobre o Cuiabá.

Voltando a jogar em casa, o camisa 7 tende a ter grandes chances de anotar outro gol, sendo um cobrador de pênaltis e tendo essa possibilidade dentro da partida, ele é um ótimo palpite para balançar as redes a qualquer altura do jogo.

Com os três gols que anotou na competição, Hulk já figura entre os artilheiros. O jogador está atrás apenas de Raphael Veiga, do Palmeiras, com 4 gols, e Tiquinho Soares, do Botafogo, que aparece no topo da lista de artilheiros deste Brasileirão com 5 gols marcados.

Aposta 3 - Atlético-MG x Internacional - Hulk para marcar a qualquer momento: 1.80 na bet365, 2.10 na Betano e 1.80 na Sportingbet.