Palpite Atlético-MG x Caracas - Copa Libertadores - 28/5/24

Na rodada final da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Atlético-MG recebe o Caracas, da Venezuela.

O duelo acontece no dia 28 de maio (terça-feira), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Veja, portanto, três interessantes dicas de apostas para o confronto.

Aposta Palpite Odds Resultados especiais Atlético-MG vence nos dois tempos 1.75 na Betano Gols Mais/Menos Atlético-MG mais de 2,5 gols 1.52 na Betano Jogador a marcar Paulinho a qualquer momento 1.40 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Atlético-MG em ótimo momento

Quando Atlético e Caracas se cruzaram no primeiro turno, o Galo conseguiu, fora de casa, aplicar uma goleada. O placar final foi de 4 a 1.

Dessa forma, considerando que os brasileiros agora jogam em casa e que os venezuelanos já não almejam mais nada na competição, esse pode ser um confronto no qual novamente o Atlético poderá golear.

Ainda, é válido considerar que ao lado de Cobresal e Deportivo Táchira, o Caracas é um dos piores clubes desta fase de grupos da Libertadores. Todos esses times citados somaram apenas um ponto em suas respectivas chaves.

Palpite 1 - Atlético-MG x Caracas - Atlético-MG vence os dois tempos: 1.75 na Betano.

Galo tem o segundo melhor ataque desta fase de grupos

O Atlético-MG tem um ataque muito potente, composto por atletas de alta qualidade, como Hulk, Vargas, Paulinho e Gustavo Scarpa. Todos esses, inclusive, estão em excelente forma em 2024.

Nesta Libertadores, os mineiros conseguiram marcar dez gols em exatamente cinco jogos realizados, apresentando assim uma média de pelo menos dois gols por partida.

Do outro lado, o Caracas chega para este jogo sendo o dono da pior defesa do campeonato, tendo sofrido 15 gols nas primeiras cinco rodadas (média de 3 por rodada). Por isso, nosso palpite é que o Atlético Mineiro marque mais de 2,5 gols no Caracas.

Palpite 2 - Atlético-MG x Caracas - Atlético-MG mais de 2,5 gols: 1.52 na Betano.

Paulinho é o vice-artilheiro da Libertadores

Na artilharia do campeonato, Júnior Santos do Botafogo se destaca com nove gols. Porém, é importante ressaltar que o jogador havia participado da pré-Libertadores. Sendo assim, tem partidas a mais em relação a Paulinho.

O atacante do Galo, por sua vez, já soma cinco gols no torneio em cinco rodadas disputadas, ou seja, tem a média exata de pelo menos um gol por jogo.

Vivenciando um grande momento com a camisa do Atlético e enfrentando um adversário com deficiência defensiva, o atleta pode claramente ter chances de marcar.

Palpite 3 - Atlético-MG x Caracas - Paulinho marca a qualquer momento: 1.40 na Betano.