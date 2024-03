Palpite Atlético-MG x América-MG - Campeonato Mineiro - 9/3/24

Em busca de seu primeiro título estadual em quase uma década, o Coelho recebe o Galo.

Por sua vez, o Atlético Mineiro trabalha em busca da quinta conquista consecutiva do estadual. Confira a nossa seleção de palpites para o primeiro jogo desta semifinal do Campeonato Mineiro, realizado na Arena MRV.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 4.00 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.90 na Betano Dupla chance e total de gols Vitória do Atlético-MG ou empate e partida com no máximo três gols 1.60 na Betano

Empate tem sido predominante

O Atlético-MG ou o América-MG não conseguiram ampla vantagem neste confronto nos últimos anos. O empate costuma ser o resultado mais comum.

Na primeira fase do Campeonato Mineiro, Galo e Coelho ficaram em 1-1 na Arena Independência. Matheusinho e Rubens marcaram os gols do jogo.

Este resultado mais recente foi o terceiro empate consecutivo em batalhas entre Atlético-MG e América-MG.

Palpite 1 - Atlético-MG x América-MG - Empate: 4.00 na Betano.

Defesa do Coelho vem bem em grandes jogos

O América-MG terminou com a segunda melhor campanha da primeira fase, chegando nas semifinais ainda sem perder na temporada.

Enfrentando oponentes da Série A na primeira fase, o Coelho sofreu apenas um gol em dois jogos contra Cruzeiro e América-MG.

Os dois jogos mais recentes entre Coelho e Galo terminaram com dois gols ou menos, ambos em empates por 1-1.

Palpite 2 - Atlético-MG x América-MG - Dois gols ou menos: 1.90 na Betano.

Galo não perde do América-MG desde 2022

O retrospecto indica equilíbrio pelo alto número de empates. Foram cinco nos últimos sete jogos. Porém, quando houve um vencedor no período, o Galo foi o vencedor.

A última vitória do América-MG diante do atual campeão mineiro foi em maio de 2022. São sete jogos sem levar a melhor desde então, com dois triunfos do Galo no período.

Neste retrato, desde a última vitória do América-MG, a maioria dos jogos teve um placar baixo, sendo que apenas dois dos sete tiveram quatro ou mais gols.

Palpite 3 - Atlético-MG X América-MG - Vitória do Atlético-MG ou empate e partida com no máximo três gols: 1.60 na Betano.