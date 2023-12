Palpite Atlético de Madrid x Sevilla - Campeonato Espanhol - 23/12/23

Neste duelo de reposição da 4ª rodada da La Liga, o Atlético de Madrid recebe o Sevilla.

Neste duelo de reposição da 4ª rodada da La Liga, o Atlético de Madrid recebe o Sevilla. O confronto acontece no dia 23 de dezembro (sábado), no Estádio Metropolitano de Madrid, em Madrid.

Dessa forma, confira os prognósticos e os palpites selecionados por nossa equipe editorial para este importante confronto da liga mais importante em território espanhol.





Aposta Palpite Odd Resultado Atlético de Madrid vence 1.55 na Betano Total de gols do Atlético Mais de 1,5 1.57 na Betano Chutes a gol - Alvaro Morata Mais de 2 2.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Veja oferta exclusiva com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Conheça o código Stake

Ambos buscam recuperação

Sem vencer a dois jogos, o Atlético de Madrid precisa triunfar sobre o Sevilla neste jogo para não correr o risco de ficar de fora do G-4 da LaLiga nesta virada de ano.

Do outro lado, o Sevilla, embora tenha vencido o seu jogo mais recente por 3 a 0 frente ao Granada, antes disso vinha de três derrotas seguidas, que culminaram na sua eliminação da UCL e em queda na tabela classificatória da liga nacional.

Porém, atuando fora de casa contra um dos melhores times da Espanha, parece pouco provável que os comandados de Quique Flores tenha alguma chance de superar o time da casa.

Palpite 1 - Atlético de Madrid x Sevilla - Atlético de Madrid vence: 1.55 na Betano.

Sevilla sofreu mais gols do que marcou

Em 17 partidas disputadas até aqui, o Sevilla conseguiu marcar 23 gols (média de 1,35) e sofreu outros 24 (média de 1,41). Ou seja: a equipe faz e leva pelo menos um tento a cada partida.

Do outro lado, o time madrilenho ostenta o terceiro melhor ataque do Campeonato Espanhol, mesmo que esteja apresentando um jogo a menos em relação aos seus concorrentes.

Até aqui, o Atlético de Madrid conseguiu ir às redes em 35 oportunidades (média de 2,05). Com quase dois gols por jogo, acreditamos ser prudente acreditar em um jogo no qual a equipe consiga marcar mais de 1,5 gols.

Palpite 2 - Atlético de Madrid x Sevilla - Atlético de Madrid mais de 1,5 gols: 1.57 na Betano.

Morata pode ter chances de marcar

Ainda que o artilheiro da equipe da casa seja o francês Antoine Griezmann, que marcou 11 gols em 17 jogos, podemos destacar também a participação de Morata nesta competição.

O atacante do Atleti, soma até aqui, 9 gols em 16 partidas, o que lhe estabelece uma média de 0,56 gols por partida. Arredondando esses dados, ele marca um gol a cada dois jogos.

Ainda, considerando que o atleta tem ao seu lado jogadores que podem o deixar na cara gol ou em condições de finalizar, tais como o próprio Griezmann ou o meio-campista Saúl Ñíguez (líder em assistências do time), é prudente acreditar que Morata possa ter espaços de mandar a bola pro gol.

Palpite 3 - Atlético de Madrid x Sevilla - Morara mais de 2 chutes a gol: 2.00 na Betano.