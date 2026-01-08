Palpite Atlético de Madrid x Real Madrid - Supercopa da Espanha - 08/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Atlético de Madrid marque primeiro em um jogo que será aberto do início ao fim.

Dicas de apostas para Atlético de Madrid x Real Madrid:

Nossa análise: momento das equipes

Palpite de placar: Atlético de Madrid 2-2 Real Madrid;

Atlético de Madrid 2-2 Real Madrid; Palpite de artilheiros: Atlético de Madrid - Alexander Sørloth, Julián Álvarez; Real Madrid - Gonzalo García, Rodrygo.

Apesar de quatro vitórias consecutivas em todas as competições, o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, ainda está sob muita pressão antes da Supercopa desta semana.

Os "Los Blancos" apresentaram uma de suas melhores atuações da temporada no domingo, derrotando o Real Betis por 5-1 sem o lesionado Kylian Mbappé. O jovem Gonzalo García brilhou com um hat-trick na ausência do francês.

O Atlético de Madrid se preparou para este confronto com um empate de 1-1 fora de casa contra o Real Sociedad. Alexander Sørloth marcou contra seu antigo clube, mas o Atleti perdeu mais terreno na corrida pelo título.

O time de Diego Simeone havia vencido quatro seguidas em todas as competições antes disso.

Prováveis escalações para Atlético de Madrid x Real Madrid

Atlético de Madrid: Oblak, Hancko, Le Normand, Pubill, Llorente, Baena, Cardoso, Koke, Simeone, Sørloth, Álvarez;

Real Madrid: Courtois, Carreras, Asencio, Rüdiger, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Vinícius, Bellingham, Rodrygo, Gonzalo.

O Atlético marcará primeiro em Jeddah

O Atlético de Madrid consistentemente não tem aproveitado suas posições de vantagem nesta temporada. Eles marcaram primeiro em 18 de seus 19 jogos na liga, com a derrota por 1-0 para o Athletic Club no mês passado sendo a única exceção.

No entanto, os "Rojiblancos" venceram 11 dessas partidas. Uma dessas vitórias foi o triunfo por 5-2 sobre o Madrid no clássico em setembro. Eles tiveram sucesso com cruzamentos na área naquela ocasião, com Sørloth sendo uma ameaça constante.

Essa abordagem pode ser bem-sucedida novamente, especialmente com o Real Madrid ainda com poucas opções defensivas centrais.

Éder Militão está definitivamente fora, enquanto Dean Huijsen também é uma dúvida significativa.

Dado o histórico de começar rapidamente, apostar que o Atlético marcará primeiro parece uma boa com uma probabilidade implícita de 50%.

Palpite 1 para Atlético de Madrid x Real Madrid: 1º gol: Atlético de Madrid, com odds de 2.05 na bet365.

Os gols vão rolar após o intervalo

Ambos os lados participaram de partidas que se abriram após o intervalo no domingo. Houve dois gols nos primeiros 10 minutos após o intervalo quando o Atlético de Madrid empatou com o Real Sociedad.

Enquanto isso, o segundo tempo do confronto do Real Madrid com o Betis produziu cinco gols.

O time de Alonso pareceu mais vulnerável após o intervalo nesta temporada. Eles sofreram três gols no segundo tempo em sua dramática derrota no clássico no Estadio Metropolitano. Além disso, 71% dos gols que sofreram na liga vieram após o intervalo.

A defesa do Atlético de Madrid também pareceu mais vulnerável no segundo tempo na La Liga. Na verdade, 59% dos gols que sofreram foram marcados após o intervalo.

Oito gols foram marcados em 120 minutos emocionantes quando as equipes se enfrentaram pela última vez na Supercopa em 2024. Apostar em mais de 1,5 gols no segundo tempo na quinta-feira tem valor.

Palpite 2 para Atlético de Madrid x Real Madrid: 2º tempo: mais de 1,5 gols, com odds de 1.83 na bet365.

Mais um empate no clássico à vista

Os dois clubes de Madrid se enfrentaram com muita frequência nos últimos anos, e raramente há muito para escolher entre eles. Confrontos eliminatórios únicos frequentemente exigiram prorrogação.

Todos os oito encontros de copa em jogo único desde o início dos anos 2010 terminaram empatados após 90 minutos.

Portanto, uma repetição na quinta-feira não seria surpresa, especialmente considerando que nenhum dos lados está completamente convincente no momento.

Com Mbappé sendo uma dúvida significativa por lesão, o Real Madrid pode estar sem seu melhor jogador. Isso aumenta a sensação de que não há um claro favorito em Jeddah. Apostar no empate pode ser a aposta inteligente.