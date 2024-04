Palpite Athletico-PR x Internacional - Campeonato Brasileiro - 21/4/24

Em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão 2024, a equipe do Athletico-PR recebe o time do Internacional.

O duelo está marcado para o dia 21 de abril (domingo), na Ligga Arena, em Curitiba. Confira, portanto, as dicas de apostas que nossos editores trouxeram para este duelo.

Aposta Palpite Odd Resultado Internacional vence 3.85 na Betano Tempo com mais gols Primeiro tempo 3.15 na Betano Time com mais escanteios Athletico-PR 1.40 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funcionam os melhores sites de apostas

Internacional com 100% de aproveitamento

Ainda que tenha caído na semifinal do Campeonato Gaúcho e que venha fazendo uma campanha muito aquém na Copa Sul-Americana, o Colorado vem demonstrando uma importante reação no Campeonato Brasileiro.

Nas duas primeiras rodadas, o Colorado conseguiu duas importantes vitórias: primeiro aplicou 2 a 1 sobre o Bahia, em casa, e posteriormente venceu o Palmeiras por 1 a 0, atuando como visitante.

Dessa forma, o grupo comandado por Coudet surge com 100% de aproveitamento nesta competição nacional, sendo seis pontos conquistados e a segunda posição garantida.

Palpite 1 - Athletico-PR x Internacional - Internacional vence: 3.85 na Betano.

A primeira etapa deve ser decisiva

Neste jogo, ambos sabem da importância de conseguir um triunfo, visto que este campeonato é intensamente disputado e cada ponto perdido pode fazer falta lá na frente.

Sendo assim, os dois times devem se arriscar na tentativa da vitória. O Furacão por ter o mando de campo como vantagem, e o Internacional por tentar a liderança da competição.

Nesse sentido, ambas as equipes devem ter uma abordagem ofensiva no primeiro tempo, e na medida que construa o resultado, a segunda metade pode ser um jogo mais parado, com um dos times tentando segurar a hipotética vantagem.

Palpite 2 - Athletico-PR x Internacional - Primeiro tempo com mais gols: 3.15 na Betano.

Athletico-PR deve impor seu ritmo

O Internacional teve mais escanteios contra o Bahia, foram 6 a 3, mas, quando atuou como visitante contra o Palmeiras, a equipe colorada teve menos, sendo 6 a 2.

Já o Athletico-PR, quando jogou com o mando de campo na primeira rodada, teve sete escanteios a favor, enquanto o Cuiabá não teve nenhum. Na segunda rodada, fora de casa, perderam em tiros de canto para o Grêmio por 9 a 2.

Com esses dados podemos perceber que jogando em casa, o Athletico costuma impor maior pressão, enquanto o Inter, joga mais recuado como visitante, visando contra-ataques. Nesse sentido, os mandantes devem voltar a ter mais escanteios.

Palpite 3 - Athletico-PR x Internacional - Athletico com mais escanteios: 1.40 na Betano.