Palpite Athletico-PR x Bragantino - Copa do Brasil - 31/7/24

Em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Athletico-PR e Bragantino terão seus caminhos cruzados.

O duelo está marcado para o dia 31 de julho (quarta-feira) às 19h, na Ligga Arena, em Curitiba. A seguir, confira as análises e dicas de apostas feitas por nosso editor.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.40 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 1.40 na Betano Escanteios Mais/Menos Menos de 10,5 1.87 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Os jogos entre esses times vem sendo equilibrados

Ao longo da história de confrontos entre essas duas equipes, identificamos muito equilíbrio. Em dezessete partidas realizadas, foram seis vitórias para cada lado e cinco empates.

Em um recorte mais recente, a equipe de Bragança Paulista vem levando a melhor sobre os curitibanos, visto que não perde há quatro (três vitórias e um empate).

Porém, por outro lado, o Athletico-PR vem de duas vitórias seguidas atuando na Ligga Arena. Sendo assim, com esses dados em mente, acreditamos em um jogo extremamente parelho.

Palpite 1 - Athletico-PR x Bragantino - Empate: 3.40 na Betano.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o jogo entre Athletico-PR e Bragantino deve terminar em empate nesta quarta-feira (31) pela Copa do Brasil 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Os encontros entre esses times tem tido gols

Mais uma vez olhando para o histórico do confronto, podemos observar que em 17 confrontos, foram marcados ao todo 49 gols (média de 2,88).

Ainda, vale considerar também que as duas partidas mais recentes do Furacão tiveram a linha de 1,5 gols ultrapassada. No caso, venceu o Cuiabá e o Cerro Porteño por 2 a 1.

Outro ponto para embasar esse palpite se dá ao fato de que na Copa do Brasil deste ano, as duas partidas realizadas pelo Red Bull Bragantino também tiveram mais de um gol.

Palpite 2 - Athletico-PR x Bragantino - Mais de 1,5 gols: 1.40 na Betano.

Poucos escanteios são esperados

Ainda que se espere gols nesta partida, o Athletico-PR pode ter dificuldades para encontrar o caminho das redes, isso porque o Red Bull Bragantino se contentaria com um empate.

Visando uma partida com um cenário do Furacão tomando as iniciativas ofensivas, e com o Bragantino embolando o meio de campo, esse tende a ser um jogo truncado e muito parado.

Nesse sentido, acreditamos que o número total de escanteios pode ser reduzido, assim como foi no jogo mais recente de mata-mata do Furacão, contra o Cerro Porteño, que teve nove escanteios.

Palpite 3 - Athletico-PR x Bragantino - Menos de 10,5 escanteios: 1.87 na Betano.