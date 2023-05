Palpite: Athletico Paranaense x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 27/5/2023

Em duelo da região sul do país, o Grêmio vai até o Paraná enfrentar o Furacão, neste sábado (27), às 16h.

Em jogo da oitava rodada do Brasileirão, o Grêmio não contará com o seu zagueiro Walter Kannemann, que cumprirá suspensão após ser expulso no clássico com o Internacional na rodada passada. Aliás, a partida terminou com a vitóiria do Tricolor Gaúcho por 3-1.

Confira as dicas de aposta para Athletico-PR x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 27/5/2023

A Goal selecionou algumas sugestões de palpites e odds para este confronto entre Athletico PR e Grêmio, no Brasileirão.

Vitória do Athletico-PR*

2.05 na bet365

2.10 na Sportingbet

Não para ambos os times marcarem*

1.75 na bet365

1.75 na Sportingbet

Mais de 5.5 cartões amarelos*

1.80 na bet365

*As cotações não estavam disponíveis em todos os sites de apostas visitados no momento de redação deste artigo. Todas as cotações mencionadas estão sujeitas à mudança em tempo real. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Arena da Baixada é enorme triunfo para o Furacão em 2023

Desde o início do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR fez seis partidas em casa por três competições. Nestes jogos, o Furacão saiu vitorioso em todos os seis jogos, derrotando adversários como o Atlético-MG, e o Botafogo, atual líder do Brasileirão.

Nos três jogos em casa pela Série A, foram sete gols marcados e apenas três sofridos, superando Goiás, Flamengo, e o Coritiba, mais recentemente.

Aposta 1 - Athletico-PR x Grêmio - Vitória do Athletico-PR: 2.05 na bet365 e 2.10 na Sportingbet. Visite também a plataforma da Betano em busca das cotações atualizadas.

Athletico-PR eleva o seu desempenho defensivo em casa

A equipe de Paulo Turra sofreu apenas quatro gols em seus cinco últimos jogos em casa, e agora enfrentará o Grêmio com ambas as equipes já se preparando para confrontos decisivos pela Copa de Brasil na próxima quarta-feira (31).

A expectativa é de que o Tricolor Gaúcho poupe algumas peças-chave de seu elenco, entre elas o atacante Luís Suárez, que tem 11 gols nesta temporada, tornando ainda mais complicada a tarefa de vazar a defesa do Furacão.

Aposta 2 - Athletico-PR x Grêmio - Não para ambos os times marcarem: 1.75 na bet365 e 1.75 na Sportingbet. Visite também a plataforma da Betano em busca das cotações atualizadas.

O Furacão vem de um jogo com muitos cartões

No duelo com o Atlético-MG pela Libertadores nesta última quarta-feira (24), foram distribuídos ao todo, nove cartões amarelos, sendo cinco para a equipe do Athletico-PR.

O Grêmio não joga fora de casa já tem um tempo, mas no seu último jogo longe de sua Arena, a equipe de Renato Portaluppi recebeu quatro cartões na visita ao Allianz Parque, na qual saiu derrotado por 4-1.

Aposta 3 - Athletico-PR x Grêmio - Mais de 5.5 cartões amarelos: 1.80 na bet365. Visite os sites da Betano e Sportingbet em busca das cotações atualizadas.