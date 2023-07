Palpite Athletico-PR x Bahia - Campeonato Brasileiro - 16/7/23

Saiba os melhores palpites para apostar no jogo Athletico-PR x Bahia pela 15ª rodada do Brasileirão 2023.

Nossos especialistas em apostas destacam palpites para o jogo do Brasileirão:

Aposta Palpite Odd Vitória Athletico vence 1.61 na bet365 Vitória sem sofrer gols Athletico vence sem sofrer gols 2.50 na bet365 Jogador finalizar no alvo Agustín Cannobio mais de 0.5 para finalizar no alvo 1.50 na bet365

80% dos pontos do Furacão vieram na Arena da Baixada

É natural que uma equipe some mais pontos como mandante. No entanto, 80% é um número bem acima do normal. Ou seja, há uma discrepância significativa entre desempenhos e resultados do Furacão dentro e fora de casa.

Dos 20 pontos do Ahletico-PR, 16 vieram como mandante. Em casa, o time venceu cinco de suas sete partidas neste Brasileirão, além de um empate, e uma derrota. Já o seu adversário deste domingo (15), o Bahia, não vai bem longe da Arena Fonte Nova, tendo apenas uma vitória em sete jogos como visitante.

Bahia não marca com frequência como visitante

O Bahia chega a sofrer menos gols como visitante (10), do que em jogos na Arena Fonte Nova (11). Entretanto, o seu poderio ofensivo diminui drasticamente, tendo somado apenas quatro gols em sete jogos fora de casa, até o momento.

O Furacão deverá dificultar ainda mais esta tarefa do Bahia de melhorar os seus números como visitante. Desde o início de junho, o Athletico-PR já acumula quatro vitórias em casa sem sofrer gols, por todas as competições.

Vitor Roque é destaque, mas Agustín Canobbio está em excelente fase

O meia-atacante Canobbio foi um dos grandes nomes do confronto com o Flamengo na Copa do Brasil, fazendo dois jogos ótimos, marcando o único gol de sua equipe, mesmo que o resultado do confronto não tenha favorecido o Furacão.

No mês de julho, Canobbio finaliza com frequência, acumulando 10 chutes em três partidas, duas contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, e uma contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, na Arena da Baixada.

