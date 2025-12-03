Palpite Athletic Club x Real Madrid - La Liga - 03/12/2025

Nosso especialista em apostas espera que o jogo seja equilibrado e que termine em um empate, com Kylian Mbappé marcando novamente para os visitantes.

Melhores palpites para Athletic Club x Real Madrid:

Empate, com odds de 4.00 na Betano;

Kylian Mbappé marca a qualquer momento, com odds de 1.75 na Betano;

Menos de 2,5 gols, com odds de 2.10 na Betano.

Palpite de placar: Athletic Club 1-1 Real Madrid.

Nossa análise: momento das equipes

Nenhuma das equipes tem apresentado uma forma convincente nesta temporada.

O Athletic venceu apenas três vezes em 15 partidas em todas as competições antes da viagem ao Levante no fim de semana.

No entanto, eles pareceram muito mais fortes nesse jogo, vencendo por 2-0 com o jogador-chave Nico Williams se destacando.

Enquanto isso, o Real Madrid foi segurado em um terceiro empate consecutivo na La Liga pelo Girona no domingo.

Como resultado dessa sequência, eles perderam a liderança no campeonato, com Barcelona, Atlético de Madrid e Villarreal se aproximando.

Essa situação aumenta a pressão sobre a equipe de Xabi Alonso antes de um jogo fora de casa sempre difícil.

Prováveis escalações para Athletic Club x Real Madrid

Athletic Club: Simon, Yuri, Laporte, Vivian, Areso, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, N. Williams, Gomez, Berenguer, Guruzeta;

Real Madrid: Courtois, Carreras, Rüdiger, Militão, Alexander-Arnold, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Valverde, Vinícius, Mbappé.

Los Blancos vão perder pontos novamente

Este é o sexto jogo consecutivo fora de casa para o Real Madrid em todas as competições.

Sua longa sequência de partidas longe do Santiago Bernabéu contou com apenas uma vitória até agora. Essa vitória veio por 4-3 contra o Olympiacos na Champions League.

Eles tiveram dificuldades para criar chances até os últimos 30 minutos contra o modesto Girona no domingo.

Los Blancos podem contar com Mbappé para os gols, mas o restante da equipe tem apresentado um desempenho fraco. Apenas três outros jogadores do Real Madrid marcaram mais de uma vez na La Liga nesta temporada.

O Athletic pode ganhar confiança de uma de suas melhores exibições em uma temporada decepcionante no fim de semana. Eles criaram 2.9 xG na vitória por 2-0 sobre o Levante.

Ernesto Valverde provavelmente configurará sua equipe de forma mais conservadora neste jogo. Eles têm sido razoavelmente sólidos defensivamente em casa, tendo sofrido apenas 0,86 gols por 90 minutos na La Liga.

Isso sugere que os visitantes podem ser limitados a um quarto empate consecutivo no campeonato.

Palpite 1 para Athletic Club x Real Madrid: Empate, com odds de 4.00 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Athletic Club x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Mbappé vai brilhar em San Mamés

Alonso chegou ao Bernabéu com a reputação de ser um excelente estrategista que poderia melhorar o desempenho em campo. Ainda há pouca evidência disso, mas ele está tirando o melhor de Mbappé.

O francês é agora o ponto focal deste ataque. Ele marcou cinco vezes apenas em suas duas últimas partidas.

Além disso, marcou um pênalti contra o Girona, elevando seu total para 14 gols em 14 aparições na La Liga nesta temporada.

Mbappé marcou 28 gols por clube e seleção na campanha 2025/26. Esses gols vieram a uma taxa impressionante de um a cada 72 minutos.

Ele registra uma média de 4,8 chutes por jogo na La Liga e parece capaz de marcar novamente em San Mamés.

Palpite 2 para Athletic Club x Real Madrid: Kylian Mbappé marca a qualquer momento, com odds de 1.75 na Betano.

O confronto vai ser competitivo e com poucos gols

Além de Mbappé, não há muitos outros jogadores que possam marcar neste confronto.

O Athletic tem lutado no terço final nesta temporada, tendo marcado em média apenas 1,00 gol por jogo na La Liga. Quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições terminaram com dois ou menos gols.

Oihan Sancet, seu artilheiro na última temporada, está suspenso na quarta-feira à noite. Maroan Sannadi, Iñaki Williams e Robert Navarro também estão enfrentando lesões.

O Real Madrid pareceu vulnerável nas últimas semanas contra equipes que pressionam agressivamente.

Eles só conseguiram um empate 0-0 contra o Rayo Vallecano em novembro. Também perderam por 1-0 para o Liverpool poucos dias antes disso, com Los Blancos criando menos de 1.0 xG em cada ocasião.

Este pode ser um tipo de jogo semelhante, com o Athletic ansioso para pressionar alto no campo.

Há valor em apostar em menos de 2,5 gols com uma probabilidade implícita de 48.8%.