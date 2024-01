Palpite Arsenal x Crystal Palace - Premier League - 20/1/24

O Arsenal não vence um dérbi desde o fim de novembro, marca incômoda que os Gunners buscam reverter contra o Crystal Palace neste sábado (20).

O confronto londrino dá o pontapé inicial na Premier League no final de semana. Aqui estão nossas escolhas dos principais palpites para esta partida.

Aposta Palpite Odd Número de passes de um jogador Declan Rice ter pelo menos 89 1.88 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 2.30 na Betano Total de chutes Eberechi Eze ter pleo menos três 2.95 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Jogo deve fluir por Rice

O Crystal Palace tem uma média de posse de bola de apenas 42.6% na atual edição do Campeonato Inglês, enquanto a dos Gunners é de 60.2%.

A expectativa é de que o Arsenal domine a posse contra o Palace, assim como fez nas duas últimas rodadas contra Fulham e West Ham.

Nestas duas partidas, Rice participou de forma bem ativa do jogo, trocando mais do que 100 passes nos dois jogos.

Palpite 1 - Arsenal x Crystal Palace - Declan Rice ter pelo menos 89 passes: 1.88 na Betano.

Defesa dos Gunners caiu um pouco de produção

A equipe do Arsenal começou a temporada com números defensivos ótimos, mas encara um desempenho pior recentemente.

Em todas as suas três atuações mais recentes em todas as competições, o Arsenal sofreu múltiplos gols, levando seis no total.

Desde o início de dezembro, os comandados de Mikel Arteta possuem apenas um clean sheet em nove atuações, contando Premier League, Copa da Inglaterra e Champions League.

Palpite 2 - Arsenal x Crystal Palace - Sim para ambas as equipes marcarem: 2.30 na Betano.

Sem Olise, pressão cai ainda mais em Eze

O Crystal Palace irá a campo sem algumas peças importantes, isolando o meia-atacante Eze como a referência técnica do time.

Na última partida do Palace na Premier League, Eze marcou um dos três gols no triunfo por 3 a 1 contra o Brentford.

O camisa 10 da equipe de Roy Hodgson tem uma média de 2.9 chutes por jogo na Premier League. Eze finalizou três ou mais vezes nas duas últimas rodadas do torneio.

Palpite 3 - Arsenal x Crystal Palace - Eberechi Eze finalizar pelo menos três vezes: 2.95 na Betano.