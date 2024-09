Palpite Argentina x Chile - Eliminatórias da Copa do Mundo - 5/9/24

Pelas Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, a Argentina recebe a equipe do Chile.

O compromisso entre essas seleções está marcado para quinta-feira (5 de setembro), às 21h, no Monumental de Núñez, localizado em Buenos Aires. Confira a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado especial Argentina vence e não sofre gols 2.00 na Parimatch Jogador a marcar Julián Álvarez a qualquer momento 2.75 na Parimatch Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.92 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Argentina favorita para o duelo

O Chile, nessas eliminatórias, tem o segundo pior ataque. Em seis rodadas marcaram apenas 3 gols (média de 0,5).

Enquanto isso, a Argentina, líder desta competição, tem a melhor defesa, com apenas dois gols sofridos nas seis primeiras rodadas (média de 0,33).

Somando esses dados e considerando o fator casa, os comandados de Lionel Scaloni são amplamente favoritos para triunfar nesta partida.

Palpite 1 - Argentina x Chile - Argentina vence e não sofre gols: 2.00 na Parimatch.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a seleção da Argentina deve sair com a vitória no confronto com o Chile pelas eliminatórias da Copa do Sul na América do Sul, nesta quinta-feira (5). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Álvarez terá protagonismo

Atual campeã do mundo e vencedor das últimas duas edições de Copa América, a Argentina é inegavelmente a grande favorita para este duelo. Mesmo que não conte com Messi e Di Maria.

Sem essas duas grandes estrelas, a nova geração da Albiceleste deve ganhar mais destaque, principalmente Julián Álvarez, que tem sido fundamental nesse time.

Na temporada passada, embora tenha ficado boa parte da temporada no banco do Manchester City, ele conseguiu ainda marcar 19 gols e contribuir com 13 assistências. Números que demonstram seu poder ofensivo.

Palpite 2 - Argentina x Chile - Álvarez marca a qualquer momento: 2.75 na Parimatch.

Pode ser um jogo de poucos gols

Nos últimos cinco confrontos diretos entre essas seleções, quatro jogos tiveram a linha de gols abaixo dos 2,5. E esse padrão pode voltar a se repetir neste duelo.

Outro ponto a se considerar, é que nos seis jogos da Argentina na Copa América de 2024, todos eles tiveram no máximo dois gols.

Do lado dos chilenos, seus últimos três jogos oficiais também apresentaram essa margem inferior aos 2,5. Sendo assim, achamos prudente acreditar que a partida terá menos de três tentos.

Palpite 3 - Argentina x Chile - Menos de 2,5 gols: 1.92 na Parimatch.