Palpite: América-MG x Corinthians – Campeonato Brasileiro – 3/6/23

Confira as melhores odds para o jogo entre o América-MG e o Corinthians pela 9ª rodada do Brasileirão 2023.

O Arena Independência será palco do confronto entre o Coelho e o Timão, neste sábado, 3 de junho, às 18h30 (horário de Brasília) pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os dois times chegam em mau momento, apesar do sucesso na Copa do Brasil, e precisam dos três pontos para fugir às posições de rebaixamento no campeonato.

Os resultados dos últimos seis confrontos em Belo Horizonte foram equilibrados, com duas vitórias dos mineiros, dois empates e dois sucessos dos visitantes, que levam vantagem de 5-4 na diferença de gols.

Palpite para o jogo América-MG x Corinthians

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre América-MG e Corinthians pela 9ª rodada do Brasileirão 2023.

Chance Dupla América-MG ou Empate

1.40 na bet365

1.40 na bet365 1.35 na Sportingbet

1.38 na Betano

Menos de 2.5 gols

1.66 na bet365

1.67 na Sportingbet

1.67 na Betano

América-MG sem sofrer Gol - Não

1.40 na bet365bet365

1.42 na Sportingbet

1.40 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Mando de campo dá vantagem

O time comandado por Vagner Mancini está na 19ª colocação do Brasileirão, com apenas quatro pontos conquistados, enquanto o Corinthians é o 14º, com oito.

No entanto, eles chegam a este encontro com novo ânimo, após terem superado o Internacional nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Além disso, contam com o apoio da sua torcida no Independência e embora seu favoritismo à vitória seja mínimo, as odds de Chance Dupla para o Coelho pontuar são de baixo risco.

Aposta 1 - América-MG x Corinthians - Chance Dupla América-MG ou Empate: 1.40 na bet365, 1.35 na Sportingbet e 1.38 na Betano.

Ataques enfraquecidos

O time de Vanderlei Luxemburgo parece ter entrado em fase de recuperação e não perde há três jogos, tendo cravado vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e vencido o Fluminense na última rodada do Brasileirão.

Mas seu rendimento ofensivo é fraco, com um total de oito gols, especialmente fora de casa, tendo apenas dois tentos marcados nos quatro jogos como visitante na série A.

O Coelho não está melhor, tendo balançado as redes adversárias em apenas sete ocasiões, por isso não são esperados muitos gols neste confronto.

Aposta 2 - América-MG x Corinthians - Menos de 2.5 gols: 1.66 na bet365, 1.67 na Sportingbet e 1.67 na Betano.

Gol vazado

O Corinthians vai enfrentar não só o penúltimo colocado da tabela, mas também o time com a pior defesa do campeonato nacional.

Em oito rodadas, a equipe mineira sofreu um incrível total de 20 gols, ou seja, uma média de 2.5 gols por jogo.

Por isso, o Timão não deve ter dificuldade para vazar as redes adversárias neste sábado, especialmente com Róger Guedes no elenco, que marcou três vezes nos últimos dois jogos.

Aposta 3 - América-MG x Corinthians - América-MG sem sofrer Gol - Não: 1.40 na bet365, 1.42 na Sportingbet e 1.40 na Betano.