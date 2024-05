Palpite Amazonas x Flamengo - Copa do Brasil - 22/5/24

O Rubro-Negro Carioca quer capitalizar no bom momento enfrentando o Amazonas pela terceira fase da Copa do Brasil.

A vitória do Mengão pelo placar mínimo no jogo de ida lhe dá a vantagem de jogar pelo empate na Arena da Amazônia.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Flamengo 1.35 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Pedro 1.72 na Betano Especial Primeiro gol sair antes dos 30 minutos do primeiro tempo 1.65 na Betano

Fla respondeu às críticas

O Rubro-Negro Carioca encarava imensa pressão recentemente, principalmente por seu desempenho abaixo das expectativas na Libertadores da América.

Contudo, os comandados de Tite ganharam um pouco de respiro com duas vitórias consecutivas, ambas sem sofrer gols.

A goleada por 4-0 contra o Bolívar deixou o Flamengo em boas condições para buscar sua vaga nas oitavas de final da Libertadores na última rodada da fase de grupos.

Palpite 1 - Amazonas x Flamengo - Vitória do Flamengo: 1.35 na Betano.

Camisa 9 é uma das peças mais consistentes do Fla

Em boa ou má fase do time, um dos atletas cuja torcida do Mengão conta quase sempre com boas atuações é Pedro.

O centroavante do Rubro-Negro Carioca marca em dois jogos seguidos, tendo deixado o seu contra o Bolívar e Corinthians.

Nos últimos cinco jogos do Mengão, em quatro partidas a equipe marcou pelo menos uma vez, e contou com gol de Pedro em três.

Palpite 2 - Amazonas x Flamengo - Pedro marcar a qualquer momento: 1.72 na Betano.

Inícios contundentes

A partida contra o Bolívar, que poderia ter gerado um certo nível de ansiedade caso o gol não saísse cedo, passou longe disso.

O Mengão evitou qualquer tipo de preocupação ao abrir o placar com um minuto de jogo, Gérson fez o primeiro de quatro gols do Fla.

Na sua última aparição pelo Brasileirão, o Flamengo também teve um começo avassalador e quando Pedro marcou aos 20 minutos, o Fla já havia produzido um alto número de chances de gol.

Palpite 3 - Amazonas x Flamengo - Primeiro gol sair antes dos 30 minutos da etapa inicial: 1.65 na Betano.

