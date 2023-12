Odds Europa League 2023/24: Liverpool dispara como favorito

Confira as melhores e mais recentes odds para o vencedor final da Europa League 2023/24.

Após o fim da fase de grupos da Europa League e da Champions League, os confrontos de playoffs que antecedem as oitavas de final do segundo torneio de clubes mais importante no Velho Continente já foram definidos.

Confira, portanto, quais são os principais candidatos a erguer o troféu desta Liga Europa, e veja também quais são os clubes que oferecem odds que prometem o melhor retorno.

Times Odds na Betano Liverpool 3.25 Bayer Leverkusen 5.50 Milan 10.00 Brighton 18.00 Roma 18.00 West Ham 18.00 Benfica 20.00 Sporting 25.00 Aposte Agora! Apostar na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Liverpool é o principal candidato para erguer o troféu

Uma das equipes mais bem-sucedidas da Inglaterra, o Liverpool figura entre os mais triunfantes na Europa, tendo assegurado um título do Mundial de Clubes, seis troféus na Champions League, três conquistas na Liga Europa, e quatro triunfos nas Supercopas.

Assim, somando seu histórico internacional ao momento atual da equipe, no qual briga ponto a ponto pela liderança da liga inglesa, a equipe de Jürgen Klopp é inegavelmente um dos candidatos mais promissores a sagrar-se campeão deste torneio.

Bayer Leverkusen e Milan fecham o top 3

Um dos times sensação na Europa é certamente a equipe de Xabi Alonso. Líder isolado da Bundesliga, com 100% de aproveitamento na Liga Europa, e, além disso, continua invicto na temporada. Dessa forma, surge com totais condições de lutar pelo título.

O Milan, por sua vez, eliminado da Champions League, terá um caminho mais longo ao título, afinal, precisa ainda passar pelo Rennes nos playoffs. Porém, sendo um dos maiores vencedores europeus, a equipe italiana comandada por Stefano Pioli também pode ser uma boa opção à conquista do torneio.

Brighton, Roma e West Ham são candidatos a se considerar

Ainda que o Brighton não venha fazendo uma campanha brilhante no campeonato nacional, seu desempenho na fase de grupos da Liga Europa tem sido notável. A equipe comandada pelo italiano Roberto de Zerbi terminou em primeiro lugar num grupo com times tradicionais como Olympique de Marselha, da França, e Ajax, da Holanda.

A Roma, comandada por José Mourinho, foi a finalista da edição passada, sendo derrotada pelo Sevilla nos pênaltis, após empate por 1 a 1. Tendo mantido a base estrutural da equipe, os romanos aparecem ainda como uma opção viável ao título.

Além de Liverpool e Brighton, outro time inglês aparece no páreo: o West Ham. Com uma campanha regular, na qual briga pelo G-4 da Premier League, e um desempenho excelente na fase de grupos da Europa League, os Hammers, que contam com o brasileiro Lucas Paquetá, apresentam boas odds para vencedor final.

A dupla portuguesa, Benfica e Sporting correm por fora

Para fechar o grupo dos favoritos, dois portugueses estão na briga. O Benfica, que ficou em terceiro colocado do Grupo D da Champions League, e o Sporting, que ficou em segundo lugar do Grupo D, porém da Europa League. Os dois times passarão pela repescagem antes de ir às oitavas de final. Caso avancem, seguramente podem subir no ranking dos favoritos ao título.

