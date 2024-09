Odds Bola de Ouro 2024: Veja quem são os favoritos ao prêmio

O Brasil está próximo de fazer história no Bola de Ouro e Vini. Jr. aparece como favorito ao prêmio. Vencedor será anunciado no fim de outubro.

Apesar de um longo tempo sem o prêmio, não há outro país além do Brasil com múltiplos vencedores do Prêmio no século XXI. Vini. Jr. pode se tornar o quarto de uma lista que conta com Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Kaká.

O mundo do futebol aos poucos se acostuma a era pós-Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, dois ícones que monopolizaram a disputa desse prêmio pela maior parte de duas décadas

A nova geração de grandes jogadores vem com o objetivo de deixar o seu nome marcado na história, brigando por essa coroação individual.

Confira quem é o favorito e quais são as melhores e mais recentes odds para o vencedor da Ballon D’or.

Times Odds na Betano Vinícius Jr. 1.50 Rodri 2.50 Jude Bellingham 20.00 Dani Carvajal 25.00

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Vini Jr. silencia críticos da geração brasileira

Muitos atrelam o desempenho frustrante do Brasil em anos recentes a uma geração que teoricamente está bem abaixo de outras do passado, mas o protagonismo brasileiro segue em alta nos principais times do mundo.

Vini. Jr. é a grande prova disso, destaque ofensivo do maior clube do mundo e fundamental em conquistas recentes do Real Madrid.

O camisa 7 merengue pode até não ter tido a sua temporada mais prolífica em números no Campeonato Espanhol, mas apareceu nos momentos decisivos e ajudou o Real Madrid a conquistar sua 15ª UEFA Champions League.

Vini Jr. foi espetacular na última temporada, mas deixou certa margem para que algum atleta se destacasse na Euro e tornasse essa disputa mais próxima. Contudo, o título espanhol enraizado num excelente desempenho coletivo, mesmo com destaques individuais, deixa o brasileiro como principal candidato.

Prestígio a Rodri e outras posições

Normalmente atacantes levam prioridade na disputa por prêmios individuais. Se torna muito mais fácil designar um alto valor a um atleta pelo seu número de gols e assistências do que outras contribuições.

Levando isso em consideração, pode até ser surpreendente que Rodri seja o segundo candidato com melhores odds, mas isso é o reflexo de uma temporada perfeita para o volante espanhol.

Rodri brilhou na Premier League e também na Euro, fundamental nos títulos de Man. City e Espanha, curiosamente dois tetracampeonatos, o quarto em sequência dos Cityzens e de toda a história da Espanha, dois feitos inéditos.

Jude Bellingham, Erling Haaland e outros nomes podem ter números mais chamativos, no entanto, a importância de Rodri para a funcionalidade das equipes na qual atua é praticamente imensurável.

Jude Bellingham parece que está em Madri há anos

Nem mesmo o torcedor mais otimista do Real Madrid poderia ter imaginado uma transição e ajuste tão fácil de Bellingham ao seu novo clube.

Parte do que auxiliou o trabalho de Vini. Jr. na última temporada foi o apoio de Bellingham, adaptado e brilhante em uma função que não vinha cumprido em sua carreira, atuando mais perto do gol adversário.

Prêmios individuais possuem vários critérios, mas não há como negar a importância de resultados coletivos. Com isso, Jude Bellingham esteve perto de ter chances bem mais favoráveis nessa disputa.

Vice-campeão da Euro, Bellingham foi o destaque inglês na final e em diversas ocasiões elevou o nível de uma seleção com problemas coletivos. Caso tivesse conseguido o título para cima da Espanha, Bellingham teria um cenário completamente diferente e ficou muito perto disso na derrota por 2-1.

Campeão de tudo, Carvajal completa a lista

O lateral direito espanhol é premiado por uma carreira impecável com uma indicação nessa temporada, mesmo que passe longe de ser um favorito ao prêmio.

Atuando em alguns dos principais times dessa geração, Carvajal sempre esteve ofuscado por outras superestrelas, porém a ausência de muitos atletas espanhóis no Real Madrid criou uma oportunidade interessante.

Carvajal se destacou por conquistar La Liga, Champions League e Eurocopa na mesma temporada, se posicionado entre os atletas mais vitoriosos da última temporada.

Atleta que não havia marcado na UEFA Champions League desde a temporada 2016-17, Carvajal voltou a balançar as redes na competição europeia justamente na final, contribuindo um dos gols no triunfo por 2-0 diante do Borussia Dortmund.

