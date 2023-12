Handicap asiático bet365: Veja como funciona esse mercado

Descubra como funciona o handicap asiático bet365.

Está em dúvida sobre como o handicap asiático bet365 funciona? Neste artigo especial, trouxemos algumas informações e dicas importantes sobre o uso dessa estratégia de apostas. Além disso, também explicaremos como esse tipo de aposta funciona e como começar a apostar na operadora.

O que é handicap asiático bet365, afinal?

O handicap asiático é uma ferramenta disponível na bet365 Brasil, bem como outras empresas. Nela, os apostadores têm a chance de tornar mais equilibrado um evento esportivo com grande disparidade entre os times. Isso ocorre porque a função básica do handicap é colocar o time azarão em vantagem sobre o grande favorito à disputa.

Essa vantagem “fictícia” é definida pela bet365 e pode servir como uma estratégia para buscar melhores cotações. Basicamente, a operadora determina linhas de desvantagem ou vantagem em relação ao número de gols marcados numa partida de futebol.

Com isso, para vencer o palpite, o favorito precisa superar a linha negativa. Por outro lado, o azarão deve manter a vantagem dada até o fim dos 90 minutos. Lembrando que, quanto mais equilibrada a disputa, melhores são as odds. Afinal, as cotas para a vitória do time favorito são, em geral, menores. Porém, com o handicap, as odds podem aumentar.

Handicap asiático x handicap europeu

Embora ambos sejam recursos interessantes, e ambos estejam presentes na empresa, o handicap europeu é diferente das linhas asiáticas em alguns pontos. Primeiramente, o handicap asiático possui linhas quebradas, o que não é possível no mercado europeu. Na prática, isso significa que o empate não é um dos possíveis cenários para apostar nas odds asiáticas.

Outro detalhe importante é que, com as linhas quebradas do handicap asiático, os apostadores podem colocar em prática outras estratégias. Isso porque, neste caso, há oportunidades distintas que incluem o reembolso em caso de empate ou, também, a vitória e a derrota parcial.

Para mais detalhes acerca deste recurso, acesse o site da bet365. Dessa forma, você também poderá obter detalhes sobre os termos e condições de uso da operadora. Ademais, em caso de dúvidas sobre a empresa, acione o suporte ao consumidor da bet365.

Como funciona o Handicap em apostas esportivas?

Agora, detalharemos como o handicap funciona em apostas esportivas. Como pontuamos, seu conceito-chave é dar uma vantagem ou desvantagem a uma das partes envolvidas em um evento esportivo. Todavia, o recurso é mais útil quando há uma clara diferença técnica entre os times.

No handicap asiático bet365, os apostadores podem prever resultados em linhas quebradas. As linhas negativas mais comuns incluem -0,5; -1.0; -1.5 e assim sucessivamente. Esse tipo de aposta, portanto, indica que o time favorito começará o jogo com gols ou pontos em desvantagem.

Então, para a aposta ser ganha, é preciso vencer a disputa superando essa diferença. Isso significa que a aposta não somente refere-se ao resultado final, mas também ao número de gols ou pontos marcados.

O mesmo ocorre também nas linhas positivas. A diferença, neste caso, é que o time selecionado no palpite pode perder o jogo, desde que não seja superada a margem escolhida.

Em quais esportes o handicap asiático pode ser usado?

Apesar de o futebol ser uma modalidade esportiva extremamente popular, é possível utilizar tal estratégia também em outros esportes. Algumas das modalidades em que o recurso está disponível na bet365 incluem, além do futebol:

Basquete;

Futebol americano;

Tênis;

e-Sports;

Voleibol;

E muito mais.

Em termos de funcionamento, cada modalidade pode ter suas particularidades, sobretudo em relação ao seu sistema de pontuação. Todavia, o mecanismo é basicamente igual para todas elas. Isto é, uma vantagem/desvantagem é adicionada a uma das equipes, equilibrando as forças e melhorando as cotações.

Como começar a apostar na bet365?

Para colocar em prática suas estratégias de apostas esportivas com handicap asiático na bet365, primeiramente, é preciso se registrar e enviar fundos à sua carteira. A boa notícia é que abrir uma conta na operadora é bem simples. Mas, para ajudá-lo neste processo, listamos abaixo o passo a passo detalhado:

Primeiramente, acesse o site da bet365 Brasil e clique no botão “Registre-se”; Depois, preencha os dados solicitados pela empresa no formulário de cadastro; Então, marque a caixinha que confirma a leitura e aceite dos termos de uso do site; Em seguida, clique em “Registre-se na bet365” para finalizar o processo; Feito isso, dentro da sua conta recém-criada, toque em “Depositar”; Na página de pagamento, escolha uma das opções de transferência disponíveis; Por fim, adicione as informações bancárias e confirme o valor que será transferido.

Após completar todas as etapas acima listadas, os usuários já poderão começar suas apostas com o handicap asiático bet365. Lembrando, porém, que é preciso ter pelo menos 18 anos para se inscrever na operadora.

Além disso, não é permitido criar uma conta na bet365 caso já tenha se registrado antes. Para mais informações, consulte os termos e condições de uso da operadora no site oficial da bet365.

Bônus de boas-vindas

Informamos que os novos usuários cadastrados no site podem obter um bônus de boas vindas. Até R$500 em Créditos de Aposta para novos clientes na bet365.*

*Registre-se, deposite R$30* ou mais na sua conta e você se qualificará a 50% deste valor em Créditos de Aposta (até R$500*) quando fizer apostas qualificativas no valor de 12 vezes o seu depósito qualificativo e estas forem resolvidas. Apenas para novos clientes. São aplicados T&C.

Lembrando que também é possível utilizar um código bônus bet365. O código é 365GOAL. (O código de bônus 365GOAL pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma.)

Verifique no site os demais termos e condições aplicáveis à oferta.

Conclusão

Como vimos neste artigo, embora envolva algumas particularidades importantes, o handicap asiático bet365 pode ser útil a todos os apostadores. Isso porque, ao entender suas características, nada impede que apostadores novatos possam aproveitar as linhas asiáticas – apesar de sua complexidade.

Por fim, vale lembrar que é essencial utilizar o recurso de forma estratégica. Para tanto, é imprescindível dominar previamente este mecanismo. Resumindo, o handicap asiático vale a pena; contudo, exige apostas responsáveis.

