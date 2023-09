F12 bet Libertadores: Aposte e concorra a ingressos para a final

A operadora F12 bet está com uma promoção: aposte R$21,12 e concorra ingressos para a final da Libertadores.

A operadora F12 bet está com uma promoção para a Copa Libertadores. Apostando R$21,12, você concorre a um par de ingressos para a decisão do campeonato, no Maracanã.

Participe da promoção

Caso você ainda não conheça a casa de apostas, é possível saber mais sobre a F12 bet Brasil no nosso artigo sobre o assunto. Além disso, você pode abrir a conta com nosso código de bônus F12bet.

Como participar da promoção “Você na final da liberta com a F12”

Os ganhadores serão escolhidos através de sorteio. Para participar da promoção, siga as instruções:

Primeiramente, crie uma conta no site da F12 bet;

Em segundo lugar, aposte R$21,12 em qualquer jogo de futebol até o do dia 9 de outubro.

Por fim, aguarde o resultado do sorteio.

O sorteio irá ocorrer no dia 10 de outubro. O sorteado e o acompanhante terão direito a passagem, hospedagem e ingresso para a área VIP, além de outras experiências. Para saber mais, consulte o site da operadora.

Termos e condições

Para ser elegível à promoção, é importante seguir algumas regras. Entre elas:

Em primeiro lugar, a aposta deve ser de exatamente R$21,12.

Adicionalmente, a aposta não pode ser oriunda de cashout. Caso realize a retirada, a participação com aquela bet será cancelada.

Além disso, é possível participar quantas vezes quiser. Quanto mais apostas no valor e período especificados, mais chances de ganhar.

Para conhecer todos os termos e condições da promoção “Você na final da liberta com a F12 bet”, visite o site.

Final da Libertadores

A final do campeonato mais importante da América Latina acontecerá dia 4 de novembro e será sediada no Brasil.

Coincidentemente, três dos quatros times que disputam vaga para a decisão são brasileiros: Palmeiras, Internacional e Fluminense. Para que a final seja inteiramente brasileira, o time paulista precisa derrotar o Boca Juniors.

Aliás, para apostar no campeão da Copa Libertadores, veja também as odds Libertadores. Você também pode pegar dicas sobre apostas Libertadores no nosso artigo sobre o assunto.