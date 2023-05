A Dafabet é uma casa de apostas com aplicativo para Android, boa variedade de mercados, recursos de criador de aposta e muito mais.

Veja como ativar o bônus exclusivo de R$ 600 + uma freebet de R$ 150 em seu 1º depósito pelo site para computador ou via celular.

Como funciona a Dafabet Brasil

A Dafabet oferece a opção de você fazer apostas esportivas em diversos esportes, bem como permite que seus clientes se divirtam no cassino online. Essa plataforma tem uma versão muito interessante para os brasileiros.

Isso porque essa empresa que oferece apostas online e jogos de cassino tem um site traduzido para o português e conta com bônus de boas-vindas para os seus clientes. Outras vantagens da Dafabet Brasil são o seu programa VIP, aplicativo para Android e muito mais.

Apostando em futebol na Dafabet

É na seção de esportes da Dafabet que você encontrará todas as modalidades esportivas que poderá fazer a sua aposta. Considerando que você realizou seu primeiro depósito nesse site de apostas esportivas, já poderá escolher um evento esportivo para apostar.

No caso do futebol em específico, a plataforma da Dafabet Brasil permite que você navegue com facilidade pela seção em que há uma série de campeonatos dessa modalidade. Clicando em “Top Futebol” na parte superior esquerda da tela da seção esportiva é possível encontrar muitas competições desse esporte.

Essa operadora de apostas esportivas conta ainda com campeonatos em destaque abaixo dos links rápidos. Nesse local é comum encontrar competições como o Brasileirão Séries A e B, Campeonato Inglês, Espanhol e Italiano, bem como torneios de outros esportes, como é o caso da NBA, por exemplo.

Mercados que a Dafabet oferece para apostas

A aposta em esportes na Dafabet pode ser realizada de diversas maneiras. Algumas opções que essa operadora disponibiliza em sua plataforma são as seguintes:

Aposta simples: seleção de apenas um mercado dentre todas as possibilidades que a Dafabet disponibiliza;

Aposta combinada: seleção de 2 ou mais mercados em um mesmo bilhete esportivo;

A variedade de mercados é muito diversificada e extremamente ampla na Dafabet. Em um jogo da Série A, por exemplo, é comum você encontrar opções para fazer apostas em mercados principais, odds asiáticas, gols, por tempo, escanteios e muito mais.

Há ainda a possibilidade de você utilizar o criador de apostas da Dafabet, onde é possível criar uma aposta dentro de um mesmo evento esportivo com base em mercados selecionados por essa empresa - tudo de uma maneira intuitiva e fácil.

As ofertas de boas-vindas da Dafabet

O Dafabet bônus para novos clientes é a principal oferta buscada por quem acabou de se cadastrar - ou ainda não tem cadastro - nesse site de apostas. Existem promoções para quem pretende apostar em esportes ou jogar jogos de cassino.

Bônus exclusivo para aposta esportiva

Com ou sem um código bônus Dafabet é possível ativar as promoções de boas-vindas dessa empresa. No caso do nosso site, se você utilizar os nossos links promocionais pode obter R$ 600 + uma aposta grátis de até R$ 150.

Essa oferta é mais vantajosa do que a promoção padrão para apostas esportivas, a qual é de até R$ 600 apenas. A ativação dessa oferta se dá da seguinte maneira:

Entre no site dessa casa de apostas; Faça o primeiro depósito de R$ 30 ou mais em sua conta; Cumpra o requerimento de aposta de 5x em odds de 1.50 ou mais; Entre em contato com o suporte para ativar sua aposta grátis no 3º depósito.

Um detalhe importante sobre o bônus de apostas é que o máximo de requerimento de apostas é de R$ 2.000. Ou seja, se você realizar um depósito de R$ 600, somente R$ 200 contarão para o requerimento de apostas.

Portanto, você precisará cumprir o requerimento de R$ 200 + R$ 200 multiplicado por 5. Essas regras precisarão ser cumpridas dentro do prazo de até 30 dias a partir da data de ativação da promoção.

Vale a pena conferir os termos e condições do bônus antes de ativar qualquer oferta em sua conta. Pois é nas regras das promoções que estão especificadas todas as informações que você precisa saber sobre essas vantagens.

Como funciona o código bônus da Dafabet

Não existe a necessidade de informar nenhum código promocional da Dafabet quando você se cadastra ou faz o 1º depósito em sua conta para obter os bônus que esse site oferece. Você poderá verificar isso acessando essa casa de apostas e fazendo o seu registro.

No formulário de cadastro da Dafabet não há nenhum local para preencher o código promocional. Essa opção também não aparece no momento do seu depósito. Portanto, basta seguir as regras da promoção que você quer ativar que isso já será suficiente para obter o bônus de boas-vindas desse site de apostas.

Aposte agora!

Como depositar na Dafabet

Os passos para fazer um depósito na Dafabet são os seguintes:

Entre no site dessa casa de apostas e cadastre-se - ou então acesse sua conta;

Clique no botão escrito “Depósito”;

Escolha a opção de pagamento que você quer utilizar;

Preencha as informações do seu depósito;

Confirme o pagamento.

Depósitos a partir de R$ 30 e até R$ 10 mil podem ser realizados na Dafabet. O tempo de transação pode varia entre alguns minutos até 48 horas - boleto é a única opção que leva até 2 dias úteis para ser liquidada.

A Dafabet aceita Pix, carteiras digitais, boleto e criptomoedas. Antes de seguir para o saque, vale destacar que esse site não cobra taxas para depositar ou retirar seu saldo.

Faça seu depósito

Sacando da sua conta Dafabet

Entre R$ 30 e R$ 5 mil podem ser sacados de sua conta Dafabet seguindo estes passos:

Entre em sua conta da Dafabet;

Clique no botão de depósito no canto superior direito da tela;

Selecione a opção saque;

Escolha o método para retirar seu saldo;

Informe o valor e os dados da retirada;

Confirme sua solicitação.

A Dafabet processa retiradas em até 2 dias úteis. Pix e carteiras digitais têm processamento instantâneo, sendo que transferência bancária leva, em média, até 48 horas para ser processada.

Visite a Dafabet

Aposta mínima acessível

O valor mínimo de aposta na Dafabet é de R$ 1. Qualquer montante abaixo desse valor será automaticamente recusado para que você possa apostar. Os limites desse site de apostas podem ser verificados diretamente quando você decide dar o seu palpite.

No bilhete de apostas da Dafabet é possível preencher o valor para conferir o mínimo que você pode apostar no evento que quer fazer sua aposta. Facilitando a vida do apostador, esse site disponibiliza um botão com o nome “aposta máxima”.

Nesse caso, você pode clicar nele e o valor máximo que pode ser apostado é automaticamente preenchido em seu bilhete de apostas.

A Dafabet tem aplicativo para Android

O Dafabet app é o aplicativo dessa casa de apostas para celular. O app pode ser baixado apenas em dispositivos Android e está disponível diretamente no site oficial dessa empresa. Tudo que você precisa fazer é acessar a versão via navegador e clicar no botão “Baixe o aplicativo”.

Os passos seguintes consistem em fazer a instalação do aplicativo em seu celular e abrí-lo, entrando em sua conta ou criando um cadastro para apostar no esporte de sua preferência. A Dafabet é confiável tanto pelo computador quanto pelo app por ser um site com boa reputação e ter licença de operação para oferecer seus serviços.

Baixe o app

Suporte atende via WhatsApp, chat ou e-mail

A boa reputação da Dafabet se estende para o seu serviço de atendimento ao cliente. Isso porque os agentes atendem em diferentes canais, como e-mail, chat ao vivo e WhatsApp. O canal de contato pode ser utilizado para dúvidas com o pagamento - depósitos ou retiradas - e muitos outros assuntos.

O suporte da Dafabet é muito atencioso, está disponível 24/7 e a sua qualidade confirma a boa reputação desse site de apostas. O ponto a melhorar nessa categoria é a ausência de uma seção de perguntas frequentes com respostas para os apostadores. Porém, o fato desse site oferecer diversas opções de contato é um diferencial e tanto a ser considerado.

Entre em contato com a Dafabet

Nossa análise sobre a Dafabet Brasil

A Dafabet é uma ótima casa de apostas esportivas para quem quer aproveitar para ver jogos ao vivo, acessar uma variedade boa de mercados, utilizar o criador de aposta e obter um bônus bem acima da média.

Ative o bônus de boas-vindas da Dafabet Brasil clicando em nossos links promocionais, cadastrando-se e depositando a partir de R$ 30 em sua conta agora mesmo. Por mais que esse site não tenha uma seção de perguntas frequentes, seu suporte está disponível 24/7 e pode ajudar com qualquer dúvida que você tiver. Portanto, cadastre-se e aposte!