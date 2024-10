Quais são as odd para o Corinthians reverter a vantagem do Flamengo e se classificar na Copa do Brasil?

O Corinthians recebe o Flamengo na Neo Química Arena no domingo (20), às 16h, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil.

Na primeira partida, a torcida do Rubro-Negro lotou o Maracanã e viu o time vencer por 1x0, gol marcado por Alex Sandro. Agora é a vez da torcida do Timão fazer a festa dentro de casa e apoiar o time que busca reverter o primeiro resultado para seguir à final do campeonato.

Com o placar do primeiro jogo, a equipe paulista precisa vencer por, pelo menos, um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. A vitória do Corinthians por uma margem de dois gols ou mais garante a classificação direta para final da competição.

O Coringão está em busca do quarto título da Copa do Brasil na história. Já o Flamengo quer conquistar o seu quinto título, o que o colocaria junto ao Grêmio como os segundos maiores vencedores da competição. O Cruzeiro, com seis, é o clube que mais levantou o troféu até este momento.

Quais são as chances do Corinthians se classificar?

Com a vitória na primeira partida, o Flamengo tem a vantagem para conseguir avançar à final. Porém, o Corinthians vem de uma partida em que mostrou um grande desempenho vencendo o Athletico-PR por 5 a 2 pela Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória por goleada - com direito a gol de Memphis

Depay - trouxe esperança ao torcedor que poderá acompanhar a equipe em casa contra o Mengão.

Para sabermos as chances para o Corinthians seguir na competição e ir à disputa pela taça, conferimos as odds do mercado Qualificar-se na Betano e na bet365, duas das principais casas de apostas do Brasil. As cotações analisadas foram as seguintes:

Odds para Classificação bet365 Betano Corinthians segue 2.92 3.25 Flamengo segue 1.42 1.33

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 18 de Outubro de 2024 - 18h30.

Como visto, as odds para que o Corinthians se qualifique para seguir na competição não são muito animadoras para o torcedor. Isso porque as odds mostram uma probabilidade maior para o Flamengo se classificar ao final dos dois jogos. Afinal, quanto menores são as odds, maiores são as chances de um evento acontecer.

Porém, ao mesmo tempo é importante saber quais são as cotações para o resultado deste jogo de volta que será disputado entre Corinthians e Flamengo neste domingo (20). Neste sentido, verificamos na Betano e na bet365 quais são as odds no mercado Resultado Final (1x2) para esta partida. Veja mais abaixo:

Resultado Odds na Betano Odds na bet365 Vitória do Corinthians 2.40 2.42 Vitória do Flamengo 3.20 3.20 Empate 3.10 3.05

Como percebemos, as cotações apontam uma chance maior do Corinthians vencer este segundo jogo contra o Flamengo. Porém, como dissemos, é necessário mais do que estar à frente no placar para seguir na disputa. Se quiser chegar à final da Copa do Brasil, o Timão precisará ter uma vitória com uma diferença de, pelo menos, dois gols. Ainda, um gol de diferença pode levar a disputa aos pênaltis.

Corinthians precisa melhorar retrospecto

Esta é a décima vez que Corinthians e Flamengo se enfrentam em competições mata-mata. O Rubro-Negro levou a melhor diante do Timão em seis oportunidades contra três dos paulistas.

Das três vezes em que o Corinthians se deu melhor contra o Flamengo, em apenas uma delas a equipe se recuperou depois de ter saído atrás na primeira partida, mesmo cenário do enfrentado na atual edição da Copa do Brasil.

Essa situação aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1984. Depois de perder o jogo da ida por 2x0, no Maracanã, os jogadores do Corinthians viram 123.435 torcedores lotarem o Morumbi para apoiar a equipe na partida de volta. Com gols de Édson Boaro, Wladimir, Biro-Biro e Ataliba, o Timão venceu por 4x1 e avançou para a semifinal da competição.

As outras vezes que o Corinthians venceu o Mengo em confrontos mata-mata foram na Supercopa do Brasil de 1991 e na semifinal da Copa do Brasil de 2018.

Já o Flamengo levou a vantagem nas seguintes disputas:

Quartas de final da Copa do Brasil em 1989,

Quartas de final do Torneio Rio São Paulo em 1997,

Oitavas da Libertadores em 2010,

Oitavas de final da Copa do Brasil de 2019 e,

Na decisão da Copa do Brasil em 2022.

Como chegam os times

Às vésperas da decisão contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu um resultado expressivo pelo Campeonato Brasileiro. Brigando para não ser rebaixado, a equipe de Ramón Díaz venceu o Athletico-PR por 5x2. Com o resultado, o Timão saiu do Z4 e empurrou o adversário para a temida zona de rebaixamento.

Principal contratação da temporada, o holandês Memphis, anotou o primeiro gol pela equipe. E foi um verdadeiro golaço de falta. Mas para o jogo de domingo, o atacante não estará disponível porque não foi inscrito a tempo na Copa do Brasil.

Já o Flamengo também esteve em campo pelo Campeonato Brasileiro, mas foi derrotado. No Maracanã, como mandante, o Rubro-Negro foi derrotado pelo rival Fluminense e praticamente deu adeus às chances de título na competição.