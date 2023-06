Como apostar na final da Champions League na bet365

Saiba como apostar em Manchester City x Inter de Milão na bet365.

A final da Champions League é uma boa oportunidade para quem deseja começar no mundo das apostas. Man City e Inter de Milão se enfrentam em Istabul neste sábado. Então, os torcedores pode fazer palpites para acompanharem o jogo, no qual os ingleses são os favoritos, de uma forma mais emocionante.

Além disso, o código bônus bet365 é interessante para quem deseja entrar na bet365 Brasil e apostar na final da Champions League. O código bônus bet365 é 365GOAL.

Mas lembre-se que o código de bônus 365GOAL pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma. T&Cs são aplicáveis.

Veja também como é a oferta da Betano para apostas na final da Champions League

Confira o guia das melhores casas de apostas do Brasil

Fique por dentro de como funciona a bet365 Brasil

Esta é a melhor oferta para final da Champions League?

A oferta da bet365 é uma das melhores disponíveis para novos clientes. Além disso, a casa de apostas tem uma ótima reputação e é um dos melhores sites de apostas. Saiba mais sobre o código bônus bet365.

Final da Champions League: Manchester City x Inter de Milão

Pep Guardiola pode se juntar ao seleto grupo de treinadores com três títulos da maior competição de clubes do mundo, caso os Citizens conseguirem derrotar a Inter de Milão nesta decisão. Apenas Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti possuem este feito nos seus respectivos currículos.

O Manchester City vai em busca da primeira tríplice coroa no futebol inglês neste século, tendo sido conquistada pela última vez na temporada 98/99. Quando o Manchester United de Alex Ferguson conquistou a Premier League, FA Cup, e Liga dos Campeões.

Os Citizens já garantiram dois terços deste objetivo, vencendo a Premier League plea quinta vez nas últimas cinco temporadas, e garantindo o título da Copa da Inglaterra no último final de semana, derrotando o próprio Manchester United na decisão, por 2-1.

Já a Inter de Milão busca o que seria o seu quarto título da Champions League, a igualando ao Ajax, e lhe deixando a apenas três conquistas do seu rival Milan. A equipe de Simone Inzaghi aposta no retrospecto favorável para campeões do passado contra equipes buscando o seu primeiro título.

Nas cinco ocasiões mais recentes, em que a final da Champions League colocou frente a frente um time que já havia conquistado a competição contra uma equipe que buscava o seu primeiro título, não houve um campeão inédito. O último clube a bater juma equipe que já havia conquistado a competição na final foi o Chelsea em 11/12, quando derrotou o Bayern de Munique na final.

O Manchester City, no entanto, chega com amplo favoritismo, tendo sido campeão nacional, enquanto a Inter de Milão terminou na terceira colocação da Serie A, sem ameaçar o Napoli na briga pelo título, terminando a competição 18 pontos atrás da equipe de Nápoles.

Em um olhar individual, Erling Haaland tem praticamente garantida a artilharia da competição, chegando na final com 12 gols marcados, sendo que nenhum outro atleta que entrará em campo marcou mais do que quatro. Esta será a segunda vez que Haaland é o artilheiro da Champions League, repetindo o feito de 20/21, com o Borussia Dortmund.