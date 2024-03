bet365: Aposte no jogo do Brasil e ganhe aposta grátis de R$20

Ganhe uma Aposta Grátis de R$20 para Brasil vs Espanha ao apostar R$60 em Inglaterra vs Brasil* - São aplicados T&Cs.

Neste sábado, Brasil e Inglaterra se enfrentam em um amistoso internacional no Estádio no de Wembley, em Londres. O jogo acontece às 16h (Horário de Brasília). Essa será a 27ª vez que as seleções se enfrentam. Para a partida, a bet365 preparou uma oferta especial:

Aposta grátis na bet365: Termos e Condições Relevantes

Esta oferta estará disponível a partir das 14:00, horário de Brasília, da sexta-feira, 22 de março de 2024, apenas para clientes novos e elegíveis.

Para ser elegível nessa oferta, faça apostas qualificativas pré-partida através da funcionalidade Criar Aposta que totalizem R$60 ou mais em Inglaterra vs Brasil que ocorre no Sábado, 23 de Março de 2024.

Somente as apostas pré-partida feitas através da funcionalidade Criar Aposta realizadas após as 14:00, horário de Brasília, de Sexta-feira, 22 de Março de 2024, contarão como apostas qualificativas.

Apostas simples e apostas feitas através da funcionalidade Criar Aposta+ não são qualificativas para esta oferta.

Várias apostas qualificativas podem ser feitas nas partidas qualificativas, desde que o total acumulado seja igual ou superior a R$60.

Apostas realizadas devem cumprir determinadas condições para contarem para essa oferta: 1. Conter ao menos 3 seleções. 2. Apostas feitas através da funcionalidade Criar Aposta devem conter odds mínimas de 1.50 (1/2) ou superiores. 3. Quando a funcionalidade Encerrar Aposta tiver sido usada para encerrar parte de um valor de aposta, apenas o valor de aposta ativo restante contará. 4. Quando uma aposta tiver sido editada utilizando a funcionalidade Editar Aposta, apenas o novo valor de aposta na nova aposta contará. 5. Apostas encerradas na totalidade através da funcionalidade Encerrar Aposta, apostas em Jogos Instantâneos, apostas em seções de Jogo, Apostas Grátis, apostas feitas usando Créditos de Aposta, Jackpot, apostas anuladas, apostas Ao-Vivo ou entradas do Fantasy - Esportes não contarão.

Os Créditos de Aposta estarão disponíveis no prazo de 48 horas após o final de Inglaterra vs Brasil. Você receberá comunicações para avisar quando a aposta estiver disponível para uso.

A sua Aposta Grátis aparecerá como disponível para utilizar como valor de aposta quando você adicionar uma seleção qualificativa para a partida qualificativa à Caderneta de Apostas. Para determinar qual seleção utilizará a Aposta Grátis, escolha a opção "Utilizar Aposta Grátis" ao lado da seleção em questão. Sua Aposta Grátis expirará se não for usada em Espanha vs Brasil, que ocorre na Terça-feira, 26 de Março de 2024.

Quaisquer retornos resultantes da sua Aposta Grátis serão adicionados ao seu Saldo Disponível, mas o valor da sua Aposta Grátis não será incluído em quaisquer retornos.

Confira os Termos e Condições Completos no site da bet365.

Inglaterra é a favorita, de acordo com as cotações

A Inglaterra é a favorita para vencer o amistoso neste sábado. As odds para a vitória são de 1.90 na bet365*. Por outro lado, a Seleção Brasileira, sem vencer há quatro jogos, tem odds para vitória de 3.80 na casa de apostas. Ainda no mercado de resultado final, a cotação para o empate entre os times é de 3.50.

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.