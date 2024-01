Apostas Copa do Nordeste: Os principais sites e bônus

Conheça as melhores opções de apostas na Copa do Nordeste.

Uma das principais competições regionais do Brasil está presente com diversos mercados nos sites de apostas esportivas de maior destaque.

Confira como fazer o palpite e as ofertas disponíveis para apostar na Copa Nordeste 2024:

Galera bet: site de fácil navegação e com promoções para os usuários.

bet365: casa de apostas tradicional e com muitos mercados.

Sportingbet: variedade de promoções e fácil navegação.

Betano: bônus de boas-vindas competitivo e com muitas opções de apostas.

Sportsbet io: odds turbinadas nos jogos e versão móvel de fácil visualização.

Apresentação do torneio

A Copa do Nordeste é uma competição que reúne os principais clubes da região Nordeste do Brasil. A primeira edição do torneio foi em 1994, mas passou a ser disputada anualmente apenas a partir de 1997.

No entanto, entre 2004 e 2009, o Campeonato foi encerrado, assim como aconteceu com todos os demais torneios regionais do país. Uma negociação para volta só foi ocorrer anos mais tarde, com a edição de 2010.

Desde 2013, a Copa do Nordeste passou a ser realizada anualmente novamente. O número de participantes, que começou sendo 16, foi crescendo com o passar das edições e hoje é 28.

Ceará, Bahia e Pernambuco são os Estados com mais vagas, com quatro no total. Alagoas, Paraíba, Maranhão e Rio Grande do Nordeste contam com três. Já Sergipe e Piauí têm dois participantes cada.

Primeiramente, 16 clubes que não ficaram tão bem posicionados nos estaduais, disputam fases eliminatórias. São duas etapas, no qual os melhores avançam para a fase de grupos.

Nas chaves, estes quatro times se juntam a outros 12, em dois grupos de oito. Os quatro melhores de cada chave avançam e passam a disputar o mata-mata.

Ao longo da história, Bahia e Vitória são os maiores vencedores, com quatro títulos. Só que nesta nova versão o domínio é do Ceará, que ganhou três entre 2015 e 2023. Portanto, nomes para ficarem de olho na hora das apostas na Copa do Nordeste.

Como escolhemos nossos melhores sites de apostas para a Copa do Nordeste?

Para definirmos as melhores casas de apostas esportivas para a Copa do Nordeste observamos diversos fatores. São requisitos que garantem segurança, como também uma experiência mais completa.

Por isso, o item indispensável é observar as licenças de funcionamento e protocolos de segurança. Todas as casas devem ter licenças para apostas esportivas e protegerem as transferências com um sistema de criptografia.

Aliado a isso, é importante observar as formas de atendimento. Além de variedades de contatos como email e chat, é fundamental que estejam disponíveis por um longo período e respondam rapidamente.

Outro critério avaliado é o de mercados. As casas da lista contam com muitas possibilidades de apostas na Copa do Nordeste. Isso permite que você explore outras oportunidades além de apenas apontar quem vai ser o vencedor.

No entanto, vale destacar que esta análise é subjetiva. Desta forma, você deve avaliar se esses quesitos fazem sentido para o que você busca como experiência em apostas esportivas e tome sua própria decisão.

Nossa principal seleção de ofertas de apostas na Copa do Nordeste

Os sites de apostas esportivas costumam trazer bônus para os usuários. As promoções variam entre uma quantia extra no depósito inicial e apostas extras.

Melhores mercados para apostas na Copa do Nordeste

Por um ser um torneio de destaque no futebol brasileiro, a Copa do Nordeste conta com muitos mercados para apostas esportivas. São opções de longo prazo e também para cada partida da competição.

Com as de longo prazo, você pode apostar em quem vai ser o campeão do torneio. É possível também apontar quem avança da fase de grupos.

Já em cada jogo, tem a possibilidade de indicar o vencedor em diversos mercados. Pode ser a moneyline, dupla-chance ou empate anula aposta.

Para quem busca outras situações, pode apostar em handicap, acima/abaixo, ambos marcam e muito mais.

Código de bônus da Copa do Nordeste

Algumas casas podem disponibilizar código de bônus para apostas na Copa do Nordeste. Esses cupons podem ser usados no momento do cadastro ou na hora da aposta.

Até o fechamento deste artigo ainda não havia um código específico para o torneio, mas isso pode mudar ao longo da competição. Com o cupom, você recebe bônus extras para usar nos sites de apostas.

Ofertas da Copa do Nordeste para usuários cadastrados

Os sites de apostas também trazem promoções para usuários registrados nos sites. O principal deles é relacionadas as odds. Casas como Sportingbet, Sportsbet.io entre outros, selecionam eventos em que você vê cotações diferentes para determinado resultado.

Algo similar também aparece para apostas múltiplas. Na Betano, por exemplo, você recebe quantias extras em cima de quanto mais eventos você colocar em uma combinada.

Em todos os sites dessa lista você encontra uma página de promoções. Nesta seção, é possível verificar as ofertas atualizadas e também os termos e condições.

Odds de apostas na Copa do Nordeste

As odds da Copa do Nordeste são similares aos dos principais campeonatos nacionais ou fases avançadas da Copa do Brasil. Desta forma, você vê muitos duelos com cotações equilibradas. Porém, é possível ver exceções em que um dos times entram com grande favoritismo.

Vale observar também as odds Copa do Nordeste para apostas futuras. Neste caso, você pode visualizar cotações mais competitivas. Isso acontece porque são muitos times candidatos e o resultado sai apenas depois de alguns meses.

No geral, as casas de apostas esportivas trazem odds similares. Desta forma, deve comparar jogo a jogo, qual site tem cotações mais competitivas para determinado resultado.

Perguntas frequentes sobre ofertas de apostas na Copa do Nordeste

Confira as principais dúvidas sobre apostas na Copa do Nordeste.

Quando a Copa do Nordeste começa?

A Copa do Nordeste começou com a fase pré-eliminatória já em 6 de janeiro. São oito jogos que valem vaga na segunda fase pré-eliminatória.

Tem bônus para apostas na Copa do Nordeste?

Sim. Muitas casas de apostas esportivas contam com bônus de boas-vindas que podem ser usados em apostas na Copa do Nordeste. Você também pode usar ofertas de múltiplas e outros créditos de apostas nas partidas.

Como assistir a Copa do Nordeste?

As partidas da Copa do Nordeste serão transmitidas em canais de TV por assinatura e streamings.

Quando termina a Copa do Nordeste?

O planejamento para o torneio é de que a final da Copa do Nordeste seja disputada em 9 de junho.