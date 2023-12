Quais times serão rebaixados no Brasileirão? Veja odds e como apostar

Atualmente diversos mercados de apostas estão disponíveis para o Campeonato Brasileiro, com os rebaixados no Brasileirão sendo um dos principais.

Nesse sentido, preparamos um guia com algumas informações sobre esse mercado de longo prazo e como utilizá-lo. A aposta está disponível em casas como a Betfair, KTO e Sportsbet io.

Odds dos times que podem cair para a Série B do Brasileirão

Anualmente, o Brasileirão série A promove uma disputa entre os maiores times nacionais que competem pela primeira classificação na tabela. Contudo, outra competição também ocorre entre os últimos colocados do evento, a “batalha” contra o rebaixamento.

Diante disso, confira as cotações de alguns dos times que correm risco de rebaixamento no Brasileirão 2023.

Time Odd Vasco da Gama 2.50 na KTO Bahia 2.60 na KTO Santos 3.75 na KTO Cruzeiro 50.00 na KTO

Diante do colocado, os fãs dessa modalidade podem ficar atentos às notícias dessas equipes até o fim do campeonato. Destaca-se também, que as odds foram obtidas durante a escrita do artigo e estão sujeitas a alterações por parte do operador.

Quais são os times que devem cair, segundo as casas de apostas

A indicação das equipes para a categoria de aposta rebaixamento são baseadas no desempenho delas e na tabela do Brasileirão. Dito isso, os últimos classificados aparecem como opções de aposta no mercado analisado.

Todavia, o valor das odds presentes em cada equipe indicam a percepção das próprias operadoras de o evento acontecer. Dessa maneira, menores valores em uma opção específica, indicam uma categoria com chances maiores de se concretizar.

Em contrapartida, eventos menos prováveis possuem cotações maiores, logo, possibilitando maiores valores de retorno para palpites realizados. Assim, apesar do futebol ser uma modalidade cheia de reviravoltas, Bahia, Vasco, Santos e Cruzeiro são equipes passíveis ao rebaixamento.

Vasco: O Vasco é uma equipe que passou por várias reviravoltas, saindo e voltando para a série A em algumas ocasiões. Contudo, na nova temporada, o time luta para ficar acima da linha de rebaixamento.

Bahia: O time retornou da série B e fez uma campanha considerável em seu campeonato estadual. Entretanto, com o time sendo um dos favoritos para ser rebaixado, apenas o tempo definirá se vai continuar onde está.

Cruzeiro: sendo o representante do campeonato mineiro, demonstrou uma campanha contida, porém, aparenta que vai permanecer na atual divisão. Tal fator, indicado pela percepção das odds de algumas operadoras.

Santos: A equipe não tem um histórico com a Série B. Mas, talvez tenha deixado a desejar na campanha atual, se encontrando em uma posição próxima à linha vermelha.

Como fazer aposta rebaixamento no Brasileirão

Conforme o mencionado anteriormente, apostas rebaixamento são uma opção de palpite que funcionam de forma similar a outras opções esportivas. Desse modo, os apostadores com contas ativas em plataformas que possuem essa categoria, podem encontrá-las nas áreas de esportes.

Entretanto, esses eventos se configuram como apostas de longo prazo, possuindo painéis específicos nas plataformas. Em adição, elas podem ainda se encontrar em conjunto com outros mercados classificados como “apostas especiais”, a depender da operadora.

Diante disso, os apostadores podem seguir algumas etapas gerais, para realizarem palpites nessas categorias.

Primeiramente acesse uma operadora que possua mercados disponíveis para essa categoria, como a KTO, Betfair ou Sportsbet io.; Em seguida, realize o login em sua conta e entre na área de esportes para selecionar a modalidade de futebol; Após isso, selecione o “Campeonato Brasileiro” ou “Brasileirão” Série A; Nesse momento, escolha as apostas de longo prazo dessa categoria e procure pela opção para aposta rebaixamento; Por último, os jogadores podem realizar seus palpites e finalizar o processo.

Vale mencionar que os usuários de casas de apostas devem estar atentos aos termos e condições das empresas. Além disso, destacamos que palpites são atividades secundárias e aleatórias, logo os apostadores devem pesquisar e apostar com responsabilidade.

Nesse sentido, para avaliar as equipes com maior probabilidade de cair, os usuários podem verificar os mercados das plataformas. Isso, quando realizado em conjunto com a análise da posição e desempenho de um time, pode auxiliar ao apostar rebaixamento.

Como se cadastrar em uma operadora de apostas?

O processo de registro em empresas de apostas online é uma atividade que pode ser realizada por qualquer brasileiro. Desde que, ele possua uma idade condizente a maioridade nacional.

Em adição a isso, os interessados em se cadastrar nesse segmento, podem seguir o passo a passo abaixo.

Inicialmente, utilizando um aparelho com acesso à internet, visite o site oficial de uma operadora, como a KTO, Betfair ou Sportsbet io. Em seguida, selecione a opção referente a registro ou cadastro, geralmente localizada no canto superior direito. Após isso, informe os dados requisitados pela empresa nos painéis do formulário de cadastro. Agora, aceite os termos e condições da operadora selecionada. Essa opção pode aparecer separadamente ou inclusa no botão para finalizar o cadastro. Por fim, termine o processo e, caso seja requisitado, verifique o e-mail informado para validar a conta.

Ademais, os clientes que criaram suas novas contas podem realizar o primeiro depósito para utilizar os mercados de apostas. Essas transferências podem ser realizadas por meio das opções de “depósito” ou similares e geralmente possuem alguns métodos distintos.

Como escolher uma casa para apostar no rebaixamento do Brasileirão?

Agora que os apostadores sabem como realizar o cadastro em operadoras, é importante que eles entendam como selecionar uma operadora. Afinal de contas, essas empresas operam utilizando informações pessoais e saldos dos usuários em seus serviços.

Dito isso, a primeira informação que um jogador pode procurar é o número da licença da plataforma. Essas são informações que indicam que a empresa é registrada e atua legalmente regida pela legislação de um país.

Outro ponto a ser procurado é a disponibilidade dos mercados procurados, visto que certas casas não possuem opções para rebaixamentos. Assim, vale a pena conferir com antecedência a seção dos esportes para verificar o acervo de modalidades e os mercados.

Aposta rebaixamento Betano

Até o momento da publicação deste artigo, a Betano não possuía o mercado de apostas de longo prazo em times rebaixados da Série A. Na operadora, é possível encontrar boas odds para o campeão do torneio. Veja mais na página sobre odds Brasileirão.