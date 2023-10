1xBet é legal? Veja análise e saiba as regras

Em dúvida se a plataforma 1xBet é legal no Brasil? Confira as regras e como a casa de apostas funciona.

Os sites de apostas têm muitos clientes no país, e não é diferente com este operador. Mesmo assim, é importante entender se a 1xbet é legal e se o site atua conforme as regras locais para apostas online.

Então, confira a seguir os principais detalhes sobre a lei de apostas esportivas do Brasil. Também explicamos por que o site de apostas 1xBet é legal no país. Saiba mais sobre o código promocional 1xbet, além de prós e contras desta casa de apostas.

Apostar na 1xBet é legal no Brasil?

Em 2018, a Lei 13.756 foi aprovada no Brasil. Com isso, deu início a uma nova fase das apostas esportivas no mercado local. Afinal, a atividade passaria a ser considerada legal no país. No entanto, o governo ainda está no processo de regulamentar os dispositivos de funcionamento desse mercado. Por isso, há muitas dúvidas sobre o status atual.

Na prática, enquanto não estiver tudo definido, ainda vale o contexto que tínhamos antes da Lei 13.756. Ou seja, os usuários que estão no Brasil podem fazer apostas online em sites no exterior. O que ocorre é que esses operadores ainda não podem abrir suas empresas no país.

Resumindo, não é proibido usar seu site de apostas favorito — por exemplo, a 1xBet. Além disso, há a expectativa de que, em breve, uma plataforma como essa transfira sua operação para o Brasil. Basta apenas que o mercado de apostas local tenha sido plenamente regulamentado, seguindo a Lei 13.756.

É permitido fazer apostas online?

Seguindo a lei atual no Brasil, você pode realizar apostas online em um site com operação registrada em outro país. Afinal, aos olhos da lei, você estará transferindo seu saldo para outro país e adquirindo serviços no estrangeiro.

A 1xBet é confiável? Prós e contras da plataforma

Já vimos que a 1xBet é legal, mas também é importante entender como essa plataforma é confiável para suas apostas. Isso pode ser verificado ao analisarmos diversos elementos relativos à segurança, reputação e regulamentação do site de apostas. Por exemplo, a plataforma atende aos seguintes critérios:

Licença de operação emitida pela Autoridade de Jogos de Curaçao

Criptografia SSL no site, que protege os dados dos usuários

Patrocínios importantes, incluindo clubes como o Barcelona e a Serie A da Itália

Promoção do Jogo Responsável

Portanto, há motivos de sobra para que a plataforma tenha uma boa reputação na indústria de apostas esportivas. Não à toa, vemos a 1xBet entrar com força no mercado de apostas do Brasil. Você pode ver mais detalhes no artigo em que listamos por que a 1xbet é confiável.

Agora que já sabemos que o site 1xBet é legal e confiável, vamos conferir alguns prós e contras dessa plataforma.

Prós

Há diversos pontos positivos no site 1xBet:

Enorme variedade de apostas em dezenas de categorias

Bônus de boas-vindas acima da média

Grande oferta em modalidades como futebol e eSports

Muitas formas de pagamento disponíveis, como Pix, PicPay e criptomoedas

Suporte 24h por dia via chat ao vivo, telefone ou e-mail

Cadastro em apenas um clique

Contras

Também há aspectos que poderiam ser aperfeiçoados nesse site de apostas:

Site um pouco confuso, com navegação pouco amigável

As odds podem não ser tão atraentes em alguns mercados de apostas

Para saber mais detalhes sobre a casa de apostas, veja nossa análise completa da 1xbet Brasil. Além disso, há boas dicas no nosso artigo da 1xbet para iniciantes.

Quais esportes estão disponíveis na 1xBet?

A oferta de apostas esportivas é muito grande no site da 1xBet. Entre as opções disponíveis na plataforma, estão todas as modalidades mais tradicionais, como futebol, tênis e basquete.

No total, são cerca de 50 categorias disponíveis. Portanto, você também terá acesso a opções pouco conhecidas no Brasil e mais difíceis de encontrar em outros sites de apostas. Exemplos disso são modalidades como:

Boxe sem luvas

Corridas de galgos

Kun Khmer

Lacrosse

Padel

Há também diversas opções de apostas online especiais no site. Nesse caso, chamam a atenção, por exemplo, categorias como:

Filmes

Música

Loteria

Jogos de TV

Previsão do tempo

Além disso, as apostas ao vivo têm destaque no site, com centenas de opções disponíveis diariamente. As modalidades que se destacam nesse formato são futebol, basquete e tênis. Você pode saber mais detalhes na nossa página sobre 1xbet apostas.

Análise da 1xBet

A 1xBet já é bem conhecida no Brasil por oferecer odds atraentes em apostas esportivas e mercados especiais. No entanto, as vantagens de se cadastrar nessa plataforma vão bem além das opções de apostas. Afinal, o seu site está recheado de recursos adicionais para os usuários.

Como apostar na 1xBet é legal estando no Brasil, você pode ter uma experiência tranquila no site. Além da grande variedade de apostas esportivas, haverá muitos métodos de pagamento à sua disposição. Nesse caso, destacam-se as diversas e-wallets aceitas pela casa, além de dezenas de criptomoedas.

Também vale a pena conferir o suporte via chat ou telefone 24/7. E você pode curtir funcionalidades extras como o app para Android, o cadastro em um clique e os bônus que a marca costuma oferecer.

