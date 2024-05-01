أخبار الهلال اليوم | مالكوم يسير على خطى رونالدو، ورسالة برونو فيرنانديش التي تحمل مفاجأة مدوية!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 1 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 مايو 2024.

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رسالة للهلال وبرشلونة؟ برونو فيرنانديش يخرج بمفاجأة مُدوية عن مستقبله! البرتغالي يتحدث عن إمكانية مغادرة الدوري الإنجليزي

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كيف تفاعل الجمهور مع إطاحة الهلال بالاتحاد من كأس الملك وهزيمته للمرة السابعة في الموسم الجاري؟

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