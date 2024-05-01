أخبار الهلال اليوم | مالكوم يسير على خطى رونالدو، ورسالة برونو فيرنانديش التي تحمل مفاجأة مدوية!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 مايو 2024.
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البرتغالي يتحدث عن إمكانية مغادرة الدوري الإنجليزي
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نجما الهلال والنصر في صراع خاص
الهلال حجز مقعده في المباراة النهائية لكأس الملك
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حلقة مثيرة من برنامج أكشن مع وليد
نقاش ساخن في حلقة الأمس من برنامج أكشن مع وليد
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لقطات تثير الجدل في الشارع السعودي..
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الاتحاديون اعتبروها إهانة من سعود لفريقه السابق، فماذا قال نجم الهلال؟
كيف تفاعل الجمهور مع إطاحة الهلال بالاتحاد من كأس الملك وهزيمته للمرة السابعة في الموسم الجاري؟
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