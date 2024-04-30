"لم أكن احتفل بالهدف" .. سعود عبدالحميد يفسر لقطة "الكرسي" المستفزة لجماهير الاتحاد

الاتحاديون اعتبروها إهانة من سعود لفريقه السابق، فماذا قال نجم الهلال؟

بابتسامته المعهودة، خرج سعود عبدالحميد؛ لاعب الهلال السعودي، للاعتذار من جماهير فريقه السابق الاتحاد، بعد احتفاليته بهدفه القاتل في كلاسيكو، اليوم الثلاثاء.

الزعيم أطاح بالعميد الليلة من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد هزيمته على أرضه بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن نصف النهائي، رغم أن الضيوف لعبوا بعشرة لاعبين منذ أواخر الشوط الأول في ظل طرد لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وعقب المباراة، قال سعود في تصريحاته لقناة "SSC": "الحمد لله على الفوز، الطرد أثر علينا، اضطرنا للرجوع للدفاع أكثر، لكن الحمد لله، تقدمت في الهجمة ونجحت في خطف هدف الفوز".

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وحول احتفاليته الغريبة بعدما سجل هدف الفوز، إذ قام بحمل كرسي ثم الجلوس عليه، أوضح ظهير العميد السابق: "هذه الاحتفالية لا ترمز لشيء، فقط رأيتها في الدوري الإنجليزي وقلدتها، خاصة من اللاعب محمد قدوس (وست هام يونايتد)، لكن في الأخير قمت بالاعتذار لجماهير الاتحاد، أنا لم أكن احتفل بالأساس، فقط جلست على الكرسي!".

يذكر أن الاتحاد خسر ست مرات في الموسم الجاري أمام الهلال - قبل لقاء الليلة-، بدأها بربع نهائي البطولة العربية (3-1)، ثم في الدوري ذهابًا وإيابًا (4-3) و(3-1)، ففي نصف نهائي دوري أبطال آسيا (4-0) في مجموع المباراتين، وأخيرًا نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي (4-1).