"ركب ترتعش من الهلال ولعنة متواصلة ضد الاتحاد" .. عندما قام جيسوس بتعليم جاياردو "أصول التدريب"

الهلال يطير إلى النهائي من بوابة الاتحاد..

ما يحدث في مباريات الكلاسيكو بين ناديي الهلال والاتحاد، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ يحتاج إلى دراسة خاصة.

الهلال فاز على الاتحاد (2-1)، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.

هذا الفوز؛ جاء على الرغم من لعب الزعيم الهلالي، بـ10 لاعبين فقط منذ الدقيقة 41؛ بعد طرد متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وانتصر الهلال على الاتحاد، في 7 مباريات جمعتهما في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، وفي 5 مسابقات مختلفة؛ سواء محليًا أو عربيًا أو قاريًا.

الاتحاد سقط أمام الهلال، "مرتين" في دوري روشن السعودي للمحترفين، ومثلهما في أبطال آسيا، و"مرة" في كل من كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر المحلي والبطولة العربية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد السقوط الاتحادي الجديد أمام الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين..