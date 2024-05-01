ميتروفيتش أم رونالدو؟ أسطورة مانشستر يونايتد يختار المهاجم الأفضل في الدوري السعودي

نجما الهلال والنصر في صراع خاص

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أبدى دوايت يورك مهاجم مانشستر يونايتد المعتزل رأيه في المهاجم الأفضل في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

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مهاجم تريندان وتوباجو السابق أكد أن مهاجم الهلال، ألكسندر ميتروفيتش، هو الأفضل في الدوري السعودي هذا الموسم ويتفوق على كريستيانو رونالدو نجم النصر وغيره من المهاجمين.

وأضاف "ميتروفيتش باعتقادي هو الأفضل ويتفوق على رونالدو، الأرقام تؤكد هذا وهي العامل الأهم. أحب رونالدو كثيرًا لكني أقول الحقيقة والحقيقة أن ميتروفيتش خاض موسمًا رائعًا وهو الأول".

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تابع "ميتروفيتش يتفوق بالقليل على رونالدو لأنه وفريقه الهلال كانوا الأكثر ثباتًا هذا الموسم ويستحقون الصدارة، رونالدو كما نعلم جيدًا لا يُحب أن يكون الرقم 2 ويريد الصدارة دومًا، ربما يُساعده حديثي هذا ويُشعل حماسه".

يورك أكد أنه حال كان يلعب مع المهاجمين الحاليين في الدوري السعودي سيُحب أن يكون الأفضل والأول عليهم جميعًا.

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