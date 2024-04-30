رسالة للهلال وبرشلونة؟ برونو فيرنانديز يخرج بمفاجأة مُدوية عن مستقبله!

البرتغالي يتحدث عن إمكانية مغادرة الدوري الإنجليزي

كشف برونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن مفاجأة مدوية حول إمكانية رحيله ومغادرته للنادي الإنجليزي في الصيف.

الدولي البرتغالي يعتبر من أهم العناصر لدى المدرب إريك تين هاج في أولد ترافورد، ولكنه ارتبط مؤخرًا بالرحيل والانتقال إلى برشلونة أو بعض أندية السعودية وعلى رأسها الهلال.

ومن جانبه قال فيرنانديش في تصريحات لـ"DAZNPortugal":"من الواضح أن الأمر لا يعتمد علي فقط، يجب على اللاعب أن يكون حريصًا على البقاء، وفي الوقت ذاته عليك أن تريد استمراره، في هذه اللحظة أشعر أن الرغبة موجودة لدى الطرفين، وبالنسبة لي، أنا لا أفكر حاليًا بالمستقبل لأسباب أهمها الموسم المحبط الذي أعيشه، سواء على الفردي أو الجماعي".

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وأضاف:"لذا، إذا كنت تريد مني أن أكون صادقًا للغاية، لو كان علي التفكير في عدم الاستمرار بالدوري الإنجليزي، فهذا الأمر لن يحدث إلا بعد بطولة اليورو، لأن كل تركيزي منصب حاليًا على المسابقة وكذلك نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي".

وفي نهاية حديثه تطرق صاحب الـ29 سنة، إلى تمسكه بحظوظ الشياطين الحمر في الفوز على مانشستر سيتي بنهائي كأس الاتحاد، لإنهاء هذا الموسم المُحبط ببطولة.