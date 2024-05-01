فيديو | الفراج اضطر إلى إنهاء الحلقة .. الزلال يتحدى سمير عثمان والمصري يرد "أنت لا تعرف شيئًا"

نقاش ساخن في حلقة الأمس من برنامج أكشن مع وليد

فجر هدف عبد الرزاق حمدالله الملغي للاتحاد في مرمى الهلال نقاشًا ساخنًا جدًا بين الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال والخبير التحكيمي سمير عثمان، وقد تدخل فيه ضيوف برنامج "أكشن مع وليد" بشكل فوضوي مما اضطر المقدم وليد الفراج إلى إنهاء الحلقة وختامها بكلمة "فضحتونا اليوم".

المهاجم المغربي كان قد سجل الهدف الأول في مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس في جدة لكن الحكم الفرنسي، بينوا باستيان، ألغاه بداعي التسلل وسط اعتراضات الاتحاديين كون الكرة لُعبت من خاليدو كوليبالي مدافع الهلال.

الحكم المصري المعتزل أكد خطأ قرار الحكم إلغاء الهدف مشددًا على أنه صحيح تمامًا لأن الكرة وصلت لمهاجم الاتحاد من مدافع الخصم، وقد وصف الحالة بأن كوليبالي لعب الكرة متعمدًا ولم يتأثر باللاعب المتسلل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزلال علق على رأي عثمان بشكل حاد وصارم، إذ قال "أتحدى سمير عثمان أن يُثبت أن كوليبالي كان متحكمًا بالكرة، أقنعني أن المدافع سيطر على الكرة، واضح أن كوليبالي لم يُسيطر على الكرة، واضح جدًا أن الكرة انحراف وقرار الحكم سليم تمامًا".

أضاف "بجانب أن أحمد حجازي يستحق الطرد بالبطاقة الصفراء الثانية بعد تدخله على ميشايل في نهاية الشوط الثاني، وكذلك استحق ميشايل ركلة جزاء صحيحة بعد تدخل حسن كادش، وأنت لم تتطرق لتلك اللقطات أبدًا".

عثمان رد قائلًا، بعد أن ساد الهدوء عقبة لحظات من تداخل الأصوات الغاضبة، "الزلال يتحدث عن شيء لا يعرفه، هو لا يعرف شيئًا، لا يعرف ماذا يعني انحراف، هناك فارق بين الانحراف واللعب المتعمد ولقطة كوليبالي لعب متعمد لأنه لم يتعرض من أي ضغوطات من أي لاعب آخر وكانت لديه رؤية واضحة للكرة، هذا هو القانون ولو لديك يا عبد العزيز قانون آخر هاته".