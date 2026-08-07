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دوري روشن السعودي

نظرة عامة على دوري روشن السعودي

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دوري روشن السعودي، المباريات والنتائج

الأربعاء، 12 أغسطس
أبها badge
أبها
أبها
الحزم badge
الحزم
الحزم
ثمانية
الدرعية badge
الدرعية
الدرعية
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
ثمانية
الشباب badge
الشباب
الشباب
القادسية badge
القادسية
القادسية
ثمانية
الخميس، 13 أغسطس
نيوم badge
نيوم
نيوم
الفيحاء badge
الفيحاء
الفيحاء
ثمانية
الهلال badge
الهلال
الهلال
الفيصلي badge
الفيصلي
الفيصلي
ثمانية
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
الرياض badge
الرياض
الرياض
ثمانية
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1أبها crestأبها00000000
2الأهلي crestالأهلي00000000
3الدرعية crestالدرعية00000000
4الفتح crestالفتح00000000
5الحزم crestالحزم00000000
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