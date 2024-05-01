لاختيار أحدهما .. تحديد موعدين مبدئيين لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال حجز مقعده في المباراة النهائية لكأس الملك

أفادت مصادر برنامج "برا الـ18" أن اتحاد كرة القدم السعودي حدد موعدين مبدئيين لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على أن يتم اختيار أحدهما بعد الموافقة عليه من كافة الجهات المسؤولة.

الهلال كان قد حجز مقعده في المباراة النهائية بتخطيه الاتحاد في نصف النهائي مساء أمس، إذ هزمه في ملعب الجوهرة المشعة بهدفين مقابل هدف واحد، فيما سيُحدد اليوم المتأهل الثاني بين النصر والخليج.

الإعلامي عبد الرحمن الحميدي أوضح أن اتحاد الكرة حدد يومي 30 و31 مايو موعدين مقترحين للمباراة النهائية لكأس الملك، مشيرًا أنه سيتم اختيار أحدهما بعد الموافقة عليه.

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الموسم الجاري من دوري روشن السعودي سيُختتم يوم 27 مايو القادم بمباريات الجولة الـ34، ومن ثم سيُختتم الموسم الكروي السعودي بالنهائي الكبير الذي قد يتلون بألوان ديربي الرياض.

يُشار إلى أن الهلال هو حامل لقب كأس الملك بانتصاره على الوحدة في نهائي النسخة الماضية.