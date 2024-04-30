فيديو | أحداث شغب في الكلاسيكو .. اشتباك بالأيدي مع سعود كريري وعبدالرزاق حمدالله يرفض "فخ" علي البليهي

انتهى الأمر بطرد سعود كريري خارج الملعب!

45 دقيقة فقط كانت كافية لوقوع أحداث مؤسفة في كلاسيكو الاتحاد والهلال، سواء بين اللاعبين أو حتى إداريي الفريقين.

العميد يستضيف الزعيم حاليًا، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وإبان الشوط الأول، دخل الثنائي علي البليهي؛ مدافع الأزرق، والمغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم النمور، في حوار جانبي، لكن الأخير رفض الاستمرار طويلًا في الحديث مع خصمه، وقرر المغادرة، وهو ما استفز السعودي الذي وجه عبارات بإشارات عصبية له.

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ويبدو أن حمدالله رفض الحديث المطول مع البليهي في ظل شهرة الأخير باستفزاز الخصوم دائمًا، ما يتسبب في إشهار الكروت في وجوههم أو خروجهم من أجواء اللقاء.

وفي إطار مختلف وبعد نهاية الشوط الأول، دخل أحد إداريي الاتحاد في نقاش حاد مع حكم اللقاء الفرنسي بينوا باستيان، اعتراضًا على بعض اللقطات التي طالب بها أصحاب الأرض احتساب ضربات جزائية لصالحهم، بجانب إلغاء هدف لهم في الدقيقة الثامنة بداعي التسلل.

هذا النقاش تدخل به سعود كريري؛ مدير إدارة الكرة في الهلال، وهو ما أغضب إداري الاتحاد، ليقوم بالاعتداء عليه باليد، قبل أن يتم احتواء الموقف، والدخول للممر المؤدي لغرف خلع الملابس، لكن تم طردهما مع بداية الشوط الثاني.

يذكر أن الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف نظيف، مع إلغاء هدفين؛ أحدهما للعميد والآخر للزعيم، بجانب طرد لاعب وسط الأزرق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذا الكلاسيكو في النهائي، بالفائز من مواجهة النصر والخليج، التي ستقام غدًا الأربعاء.