بسبب الأهلي واسم الهلال .. فهد بن نافل يطالب نجوم الزعيم بـ"إيقاف" احتفالات الفوز على الاتحاد

رسالة فهد بن نافل إلى نجوم الهلال..

وجّه فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، طلبًا مهمًا إلى نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

الهلال تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تخطي عقبة الاتحاد في المربع الذهبي، بهدفين مقابل واحد، مساء يوم الثلاثاء؛ حيث ينتظر الفائز من مباراة النصر والخليج.

ابن نافل دخل غرفة ملابس الزعيم الهلالي، بعد قهر العميد الاتحادي، وطلب منهم إيقاف الاحتفالات، على الرغم من أن الفوز جاء في ظروف صعبة للغاية، وفي ظل اللعب بـ10 نجوم فقط، عقب طرد متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في الدقيقة 41.

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وقال رئيس الزعيم لنجومه: "الهلال عمره ما يحتفل بالتأهل إلى نهائي أي مسابقة؛ بل بالحصول على اللقب فقط".

وشدد فهد بن نافل على نجوم الهلال، بضرورة إجراء عمليات الاسترجاع، ومن ثم التركيز على مباراتي الدوري أمام التعاون والأهلي، ثم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر أن الهلال توّج بلقب كأس السوبر السعودي، في الموسم الرياضي الحالي، مع اقترابه من الحصول على دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث من الممكن أن يكون الحسم، في كلاسيكو المملكة الكبير أمام الأهلي، يوم 6 مايو القادم.