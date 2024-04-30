مالكوم يكشف عن هديته إلى زوجته بعد فوز الهلال على الاتحاد .. ويؤكد: "النصر لا يهمنا"

ليلة سعيدة لمالكوم ونجوم الهلال..

أعرب النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن سعادته الكبيرة، بالتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

الهلال تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تخطي عقبة الاتحاد في المربع الذهبي، بهدفين مقابل واحد؛ حيث ينتظر الفائز من مباراة النصر والخليج.

مالكوم قال في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية": "المباراة كانت صعبة للغاية علينا، خاصة بعد طرد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ لكننا عرفنا كيف نتعامل مع المنافس، في الأوقات الحرجة".

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وعن الفريق المفضل له في النهائي.. أكد النجم البرازيلي، على أن الهلال لا يهمه من سيواجه، سواء النصر أو الخليج؛ حيث أن الهدف الأساسي هو التتويج باللقب، مهما كان المنافس.

وبخصوص الانتصار في 7 مباريات متتالية على الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ أرجع مالكوم ذلك، إلى روح الجماعة في الفريق الهلالي.

وأوضح مالكوم دي أوليفيرا، أن جميع نجوم الهلال "متحدين"؛ حيث يركضون ويقاتلون داخل أرضية الملعب، من أجل بعضهم البعض، دون النظر إلى أسمائهم أو قيمتهم في عالم الساحرة المستديرة.

وفي النهاية.. أعلن مالكوم، رفضه منح قميص الانتصار على الاتحاد، إلى أي شخصٍ كان؛ قائلًا: "هذا القميص من أجل زوجتي فقط".