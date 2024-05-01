حكم سابق يحسم الجدل حول إلغاء هدف عبد الرزاق حمدالله أمام الهلال

الاتحاد خسر المواجهة السابعة أمام الهلال هذا الموسم

حسم الحكم السابق عبد الله القحطاني الجدل حول صحة قرار نظيره الفرنسي، بينوا باستيان، إلغاء هدف عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد في مرمى الهلال خلال مباراة الفريقين مساء أمس في جدة.

الهلال كرر فوزه للمرة السابعة على التوالي هذا الموسم على العميد وتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بانتصاره في الجوهرة المشعة 2-1 رغم لعبه لثلثي المباراة تقريبًا بـ10 لاعبين عقب طرد نجمه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

المهاجم المغربي كان قد افتتح النتيجة لصالح الاتحاد بعد 7 دقائق فقط من انطلاق اللقاء لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل وسط اعتراضات الاتحاديين كون الكرة لُعبت من أحد مدافعي الزعيم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

القحطاني، المحلل التحكيمي لبرنامج دورينا غير، رأى أن الحكم محقًا في قراره لأن مدافع الهلال لم يكن متحكمًا تمامًا بالكرة مما أخرجه من حسابات احتساب التسلل على حمدالله الذي كان متسللًا لحظة تمريرها من زميله.

وأضاف عبر منصة إكس "ثقافة قانونية. تتعلق بالمعايير التي تدل على أن اللاعب كان متحكماً في الكرة أثناء لعبها وبالتالي يقاس ما إذا كان لعب الكرة متعمداً من عدمه وذلك وفق ما ورد في المادة ١١ من قانون كرة القدم".

"ففي الحالة التي حدثت في مباراة الإتحاد والهلال يتضح أن اللاعب لم يكن متحكماً في لعب الكرة لعدة عوامل منها:- أن الكرة بعد اصطدامها بأرضية الملعب تغيرت سرعتها ووجهتها الأولى قبل لعبها من قبل المدافع بالإضافة إلى أنه لم يكن لدى المدافع الوقت الكافي لتنسيق حركة جسمه وكانت قدمه في حالة تمدد للعب الكرة بعد اصطدام الكرة بالأرض وتغُير سرعتها واتجاهها الأول كذلك وجود المهاجم القريب منه حد من قدرته على السيطرة والتحكم بالكرة مما جعل لعبه للكرة لا يندرج تحت (اللعب المتعمد) لذلك تم معاقبة اللاعب الذي سجل الهدف بالتسلل لأنه أستفاد من موقعه المتسلل أساساً الذي كان فيه منذ لعب الكرة الأولى له من زميله فيبقى التسلل قائم".

يُشار إلى أن الهلال ينتظر الفائز من مباراة اليوم بين النصر والخليج في المباراة النهائية.