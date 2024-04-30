فيديو | على غير عادته في الهلال .. تصرف مفاجئ من علي البليهي مع جماهير الاتحاد

علي البليهي يفاجئ جماهير الاتحاد..

يُصنف النجم الدولي السعودي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال، حسب وجهة نظر الكثيرين، على أنه واحد من أكثر اللاعبين المستفزين للمنافسين، في عالم الساحرة المستديرة.

البليهي يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، منذ عام 2017؛ حيث تحوّل خلال 7 سنواتٍ فقط، ليكون أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة السعودية.

وعلى عكس عادته باستفزاز المنافسين.. قام المدافع الهلالي، بتصرف مفاجئ مع جماهير نادي الاتحاد، على هامش كلاسيكو المملكة الكبير بين الفريقين، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

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توجه علي البليهي إلى جماهير الاتحاد، عقب نزوله إلى أرضية ملعب "الجوهرة المشعة"، لإجراء عمليات الإحماء استعدادًا للكلاسيكو، وقام بتحيتهم.

ومن ناحيتهم.. رد جمهور الاتحاد التحية للبليهي، مع التصفيق له، في مشهد رياضي وأخلاقي أكثر من رائع؛ على عكس ما يحدث دائمًا بين المدافع الهلالي وعشاق الفرق المنافسة.