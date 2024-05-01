فيديو | محمد الشيخ يرد على الحائلي .. البلوي يُهاجمه بشراسة وفلاتة يُعلق: أنت دومًا "تسوي نفسك أبو العريف"

حلقة مثيرة من برنامج أكشن مع وليد

رد الناقد الصحفي محمد الشيخ على تصريحات أنمار الحائلي رئيس الاتحاد خلال تواجده في حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد"، لكنه تلقى هجومًا شرسًا من حامد البلوي المدير التنفيذي السابق للنادي الجداوي والصحفي الرياضي عبد الله فلاتة.

رئيس المؤسسة غير الربحية في الاتحاد كان قد وجه سؤالًا إلى الشيخ حول مدى صحة امتلاكه معلومات حول تساوي الدعم الحكومي لأندية صندوق الاستثمار السعودي، الاتحاد والهلال والنصر والأهلي، مجددًا خلال تصريحاته الغاضبة والمثيرة مطالبته بالكشف عن الدعم الذي حصل عليه كل نادٍ.

الشيخ رد على الحائلي مؤكدًا امتلاكه بالفعل معلومات أن كريم بنزيما وفابينيو ونجولو كانتي من أعلى اللاعبين رواتبًا في الدوري السعودي، وأضاف "نعم أستاذ أنمار، أنا أمتلك معلومة بأن الدعم متساوٍ، قد تكون أنت لا تمتلك تلك المعلومة لكنني كصحفي أمتلكها. وأضيف أن ألكسندر ميتروفيتش تم جلبه من أموال الهلال فيما ياسين بونو من الوليد بن طلال ورينان لودي بشكل مشترك بين الهلال والوليد بن طلال".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البلوي رد بحدة على الشيخ، قائلًا "كلام الحائلي واضح، مع احترامي لكلام محمد الشيخ لكنه لا يمتلك معلومة أو تمتلك وتخفيها، إن تقول أن رواتب مالكوم وسافيتش وميتروفيتش مثل رواتب لاعبي الاتحاد فأنت لا تمتلك معلومة، وإن تقول أن الدعم متساوٍ فأنت لا تملك معلومة، والله لو تُبرر من هنا للسنة القادمة لن نصدق"

فلاتة لم يجلس صامتًا وأضاف على حديث البلوي "أنمار تحدث بعدما فاض الكيل والرجل تحدث بشكل واضح، الزميل محمد الشيخ دائمًا "يسوي نفسه أبو العريف"، قبل ذلك قال لدي معلومة مؤكدة وخرج فهد المفرج كذبه ونفى حديثه".