فييرزو نظرة عامة

أوقف بايرن ميونخ وأرقامهم القياسية بعد لياليه الصعبة في ليفربول.. كاريوس يحظى بإشادة خاصة من نوير!

أشاد مانويل نوير بلوريس كاريوس بعد أداء رائع منحه جائزة رجل المباراة، حيث نجح شالكه الصاعد حديثاً في فرض التعادل السلبي دون أهداف على بايرن ميونخ في مواجهة مثيرة يوم السبت. وحالت براعة صاحب الـ33 عاماً بأطراف أصابعه دون تمكن بايرن من هزّ الشباك لأول مرة في 59 مباراة رسمية، لينهي بذلك سلسلة العملاق البافاري المتواصلة على القمة والممتدة لعامين.