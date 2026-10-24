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فييرزو

فييرزو نظرة عامة

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أوقف بايرن ميونخ وأرقامهم القياسية بعد لياليه الصعبة في ليفربول.. كاريوس يحظى بإشادة خاصة من نوير!

أشاد مانويل نوير بلوريس كاريوس بعد أداء رائع منحه جائزة رجل المباراة، حيث نجح شالكه الصاعد حديثاً في فرض التعادل السلبي دون أهداف على بايرن ميونخ في مواجهة مثيرة يوم السبت. وحالت براعة صاحب الـ33 عاماً بأطراف أصابعه دون تمكن بايرن من هزّ الشباك لأول مرة في 59 مباراة رسمية، لينهي بذلك سلسلة العملاق البافاري المتواصلة على القمة والممتدة لعامين.

مانويل نويرلوريس كاريوس
FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season Friendly

كل شيء أسهل.. كوكوريلا يبعث برسالته الأولى لجماهير ريال مدريد!

خاض مارك كوكوريلا مباراته الأولى المنتظرة مع ريال مدريد خلال الفوز الودي على شالكه 04 في ملعب فيلتينس أرينا. وأعرب المدافع الإسباني عن سعادته بعد نزوله من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، مؤكدًا أن عمله الجاد على مدار السنوات قد آتى أُكله أخيرًا.

مارك كوكوريلاريال مدريد
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الترتيب

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