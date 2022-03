1. FC Magdeburg vs. Hallescher FC: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co. - die 3. Liga heute in der Übertragung

Derby-Zeit in der 3. Liga! Der Tabellenführer 1. FC Magdeburg empfängt am Samstagmittag den Halleschen FC. Anpfiff ist um 14 Uhr in der MDCC-Arena in der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt.

Nach 28 Spieltagen stehen in Magdeburg alle Zeichen auf Aufstieg. Mit 64 Punkten führt der frühere Europapokalsieger zehn Partien vor Schluss souverän die Tabelle an. Der Landes-Rivale aus Halle befindet sich derweil im Mittelfeld und wird alles darauf ausrichten, nicht noch in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden.

Der 1. FC Magdeburg empfängt den Halleschen FC: GOAL verrät Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen beider Teams hier, sobald diese bekannt sind.

1. FC Magdeburg vs. Hallescher FC heute live: Die Partie in der Übersicht

Begegnung 1. FC Magdeburg - Hallescher FC Wettbewerb 3. Liga | 29. Spieltag Anpfiff Samstag, 05. März 2022, 14 Uhr Spielort MDCC-Arena

1. FC Magdeburg vs. Hallescher FC heute live: Die Übertragung der 3. Liga im TV

Ihr wollt das Sachsen-Anhalt-Duell zwischen Magdeburg und Halle heute live im TV verfolgen? Dann könnt Ihr das sogar im Free-TV tun! Der MDR überträgt Magdeburg vs. Halle nämlich im frei empfangbaren Fernsehen, um kurz vor 14 Uhr geht es los.

Auch auf MagentaSport gibt es eine Übertragung, diese jedoch im Pay-TV. Das Sport-Angebot der deutschen Telekom zeigt alle Spiele der 3. Liga live.

Los geht es mit der Übertragung um 13.45 Uhr. Ihr habt dabei die Wahl zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz, in der auch die fünf Parallelspiele am Samstagmittag gezeigt werden.

Für beide Alternativen benötigt Ihr jedoch zunächst ein kostenpflichtiges Abo bei MagentaSport. Als Telekom-Kund*innen gibt es das bereits für 9,95 Euro monatlich im Monatsabo oder 4,95 Euro pro Monat für das Jahresabo.

Ohne bestehenden Vertrag beim Telekommunikationskonzern kostet Euch das Abo hingegen monatlich 19,95 im Monatsabo oder 9,95 Euro, wenn Ihr euch für das Jahresabo entscheidet. Auf der offiziellen Website von MagentaSport findet Ihr alle Angebote im Überblick.

1. FC Magdeburg vs. Hallescher FC heute live: Die Übertragung der 3. Liga im LIVE-STREAM

Im LIVE-STREAM seht Ihr Magdeburg vs. Halle kostenlos beim MDR. Der Free-TV-Sender überträgt die Partie nämlich natürlich auch live im Internet.

Auch bei der Übertragung im LIVE-STREAM ist die Telekom vorne dabei. Die Abo-Konditionen sind dabei dieselben wie im vorherigen Abschnitt beschrieben. MagentaSport ist jedoch nicht die letzte Möglichkeit, um das Derby live im Internet zu sehen.

So zeigt auch das Online-Portal OneFootball die Spiele der 3. Liga in Kooperation mit der Telekom im Pay-per-view-Format. Wie das geht? Ihr sucht Euch auf der Website von OneFootball Euer Wunschspiel aus, zahlt einmalig 2,99 Euro und seht die vollen 90 Minuten live.

Dieses Angebot ist nicht nur auf die 3. Liga beschränkt, auch die Frauen-Bundesliga zeigt OneFootball im Rahmen der Partnerschaft mit der Telekom als pay-per-view. Ihr zahlt dabei pro Spiel und seht nur die Spiele, die ihr Euch gebucht habt.

Alle Infos zu dem Angebot findet Ihr direkt bei OneFootball.

1. FC Magdeburg vs. Hallescher FC heute live: Der kostenlose LIVE-TICKER bei GOAL

Ihr könnt die Partie heute nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Dann bleibt Ihr mit dem kostenlosen LIVE-TICKER bei GOAL dennoch auf dem Laufenden. Hier verpasst Ihr kein Tor und keine wichtige Szene.

Den LIVE-TICKER zu Magdeburg gegen Halle findet Ihr hier.

1. FC Magdeburg vs. Hallescher FC heute live: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

