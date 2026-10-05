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دوري أبطال آسيا النخبة

نظرة عامة على دوري أبطال آسيا النخبة

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دوري أبطال آسيا النخبة، المباريات والنتائج

الاثنين، 14 سبتمبر
الهلال badge
الهلال
الهلال
2
الغرافة badge
الغرافة
الغرافة
1
انتهت
الثلاثاء، 15 سبتمبر
جيونبك هيونداي موتورز badge
جيونبك هيونداي موتورز
جيونبك
2
كاشيوا رايسول badge
كاشيوا رايسول
KAR
1
انتهت
بورت اوثوريتي badge
بورت اوثوريتي
بورت
1
فيسيل كوبي badge
فيسيل كوبي
فيسيل كوبي
2
انتهت
الأحد، 11 أكتوبر
باختاكور badge
باختاكور
باختاكور
القادسية badge
القادسية
القادسية
الوصل badge
الوصل
الوصل
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
تراكتور badge
تراكتور
تراكتور
الشمال badge
الشمال
الشمال
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الترتيب

منطقة الشرق

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1كاشيما آنتلرز crestكاشيما آنتلرز11007163
ف
2جامبا أوساكا crestجامبا أوساكا11004133
ف
3شنجهاي بورت crestشنجهاي بورت11006423
ف
4بيجينج جوان crestبيجينج جوان11003123
ف
5جيونبك هيونداي موتورز crestجيونبك هيونداي موتورز11002113
ف

منطقة الغرب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1العين crestالعين11004043
ف
2الاستقلال crestالاستقلال11003033
ف
3الهلال crestالهلال11002113
ف
4القادسية crestالقادسية11002113
ف
5نيفتشي crestنيفتشي11001013
ف
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