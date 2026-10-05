دوري أبطال آسيا النخبة
نظرة عامة على دوري أبطال آسيا النخبة
دوري أبطال آسيا النخبة، المباريات والنتائج
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الاثنين، 14 سبتمبر
الثلاثاء، 15 سبتمبر
الترتيب
منطقة الشرق
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|كاشيما آنتلرز
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|جامبا أوساكا
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|3
|شنجهاي بورت
|1
|1
|0
|0
|6
|4
|2
|3
|4
|بيجينج جوان
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|5
|جيونبك هيونداي موتورز
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
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منطقة الغرب
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|العين
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2
|الاستقلال
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|3
|الهلال
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|4
|القادسية
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|5
|نيفتشي
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3