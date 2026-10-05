1 آميد سبورتيف 6 4 1 1 15 7 8 13 ف ف ت ف خ

2 جلطة سراي 6 4 1 1 13 10 3 13 خ ف ف ف ف

3 بشكتاش 6 4 0 2 14 7 7 12 خ ف ف ف خ

4 كوجالي سبور 6 4 0 2 7 4 3 12 ف خ ف ف ف