هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt

تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.

للكبار فقط | المحتوى التجاري | تُطبق الشروط والأحكام | العب بمسؤولية | مبادئ النشر

الدوري التركي الممتاز

نظرة عامة على الدوري التركي الممتاز

المزيد

شاهدهمباشر

جدول التلفزيون

الدوري التركي الممتاز، المباريات والنتائج

السبت، 19 سبتمبر
إيرزوروم سبور badge
إيرزوروم سبور
إيرزوروم سبور
1
سامسون سبور badge
سامسون سبور
سامسون سبور
0
انتهت
جوزتيبي badge
جوزتيبي
جوزتيبي
2
ريزة سبور badge
ريزة سبور
ريزة سبور
2
انتهت
آميد سبورتيف badge
آميد سبورتيف
آميد سبورتيف
3
بشكتاش badge
بشكتاش
بشكتاش
2
انتهت
الخميس، 8 أكتوبر
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
قاسم باشا badge
قاسم باشا
قاسم باشا
beIN SPORTS 1
الجمعة، 9 أكتوبر
جنتشلربيرليجي badge
جنتشلربيرليجي
جنتشلربيرليجي
آميد سبورتيف badge
آميد سبورتيف
آميد سبورتيف
سامسون سبور badge
سامسون سبور
سامسون سبور
طرابزون سبور badge
طرابزون سبور
طرابزون سبور
المزيد

الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1آميد سبورتيف crestآميد سبورتيف6411157813
ف
ف
ت
ف
خ
2جلطة سراي crestجلطة سراي64111310313
خ
ف
ف
ف
ف
3بشكتاش crestبشكتاش6402147712
خ
ف
ف
ف
خ
4كوجالي سبور crestكوجالي سبور640274312
ف
خ
ف
ف
ف
5ألانيا سبور crestألانيا سبور632186211
ف
ت
ف
خ
ف
المزيد

Betting spotlight

Mexico vs Chile Predictions, Lineups, Odds & Tips
شاهد المزيد من مقالات الرهان