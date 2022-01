1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hallescher FC: TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der 3. Liga heute live

Der 24. Spieltag der 3. Liga läuft, unter anderem duellieren sich der 1. FC Kaiserslautern und der Hallesche FC. Anpfiff der Partie ist am Samstag, 29. Januar 2022, um 14.00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Wo Ihr die Partie heute im Free-TV verfolgen könnt, welche LIVE-STREAMS Euch zur Verfügung stehen und wo Ihr Highlights sowie LIVE-TICKER finden könnt, erfahr Ihr nachfolgend von uns.

Bahnt sich beim 1. FC Kaiserslautern etwa eine Rückkehr in die 2. Bundesliga an? Derzeit sieht es durchaus danach aus, als könnte der FCK in der kommenden Saison im deutschen Unterhaus an den Start gehen. Aktuell liegen die Pfälzer auf dem dritten Tabellenplatz der 3. Liga, die bislang letzte Niederlage setzte es Ende Oktober 2021 gegen die Würzburger Kickers. Seitdem gab es sechs Siege aus acht Partien, darunter Achtungserfolge gegen die direkte Konkurrenz aus Saarbrücken und Meppen.

Beim Halleschen FC geht der Blick indes eher Richtung Tabellenkeller, als 15. der 3. Liga befindet sich der HFC in akuter Abstiegsnot. Und auch der letzte Erfolg in der Meisterschaft liegt schon knapp drei Monate zurück - die Zeit zum Punkten ist also gekommen. Zusätzliche Motivation dürfte das Duell mit Terrence Boyd verschaffen, der seit Juli 2019 für die Hallenser das Trikot überstreifte, vor wenigen Tagen aber zum FCK wechselte. Ob der HFC auf den Torjäger verzichten kann oder ob der Transfer ein Fehler war, wird sich jedoch erst im Laufe der kommenden Wochen herausstellen.

Setzt sich der Favorit aus Kaiserslautern durch oder stellt der Hallesche FC dem FCK ein Bein? Am Samstagnachmittag wissen wir mehr - und so seid Ihr live dabei.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hallescher FC heute live: Die Drittliga-Partie in der Übersicht

Begegnung: 1.FC Kaiserslautern vs. Hallescher FC

Wettbewerb: 3. Liga, 24. Spieltag

Datum: 29. Januar 2022, 14.00 Uhr

Austragungsort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hallescher FC: Läuft die 3. Liga heute live im Free-TV?

Nahezu alle nationalen Wettbewerbe sind nur noch mit einem kostenpflichtigen Abo live zu sehen. Aber Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel - und dazu zählt die 3. Liga. Pro Spieltag werden zwei bis drei Partien von den Regionalprogrammen der ARD oder gelegentlich auch der ARD selbst übertragen.

Eines der Spiele am kommenden Wochenende ist auch tatsächlich das Duell FCK gegen HFC. Ab 14.00 Uhr wird die Partie vom SWR im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, auch der MDR zeigt die Begegnung live.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Halle heute live: Wo läuft die 3. Liga im LIVE-STREAM?

Natürlich stellen SWR und MDR auch einen kostenlosen LIVE-STREAM im Internet zur Verfügung, diesen könnt Ihr sowohl über die jeweiligen Websites als auch über die ARD-Mediathek abrufen. Darüber hinaus streamt der Südwestrundfunk das Match auf seinem YouTube-Kanal.

Doch nicht nur im frei empfangbaren Fernsehen wird die Partie zu sehen sein, es bieten sich Euch noch weitere Möglichkeiten. Denn auch ein privater Streamingdienst ist an den Drittliga-Übertragungen beteiligt.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hallescher FC: Gibt es einen LIVE-STREAM zur 3. Liga heute bei DAZN, Sky oder Magenta Sport?

Allerdings ist dafür weder Pay-TV-Sender Sky noch Streamingdienst DAZN der richtige Anlaufpunkt. Keines der beiden Unternehmen sicherte sich die Rechte an der niedrigsten Liga des deutschen Profifußballs. Um alle Spiele der 3. Liga oder die Konferenz am Samstag live zu sehen, benötigt ihr ein kostenpflichtiges Abonnement bei Magenta Sport, dem Streamingdienst der Telekom.

Seid Ihr bereits in einem bestehenden Vertragsverhältnis mit der Telekom, zahlt Ihr im Jahresabo umgerechnet 4,95 Euro pro Monat für das Angebot oder 9,95 Euro im flexibleren Monatsabo. Ohne bestehendes Vertragsverhältnis kostet Euch Magenta Sport im Jahresabo umgerechnet 9,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 16,95 Euro. Alternativ bietet es sich auch an, 2,99 Euro für den LIVE-STREAM des Einzelspiels bei der Plattform OneFootball zu zahlen.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hallescher FC: Highlights und LIVE-TICKER zur 3. Liga heute

Die Highlights findet Ihr bei Magenta Sport, die Clips werden zusätzlich auf YouTube hochgeladen. Auch auf der Website von SWR und MDR werdet Ihr fündig, ebenso bei OneFootball oder auf der Website des DFB.

Wollt Ihr nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben, schaut im LIVE-TICKER von GOAL zur Partie FCK gegen den HFC vorbei. So verpasst Ihr keine wichtigen Szenen und werdet über Tore, Großchancen und Platzverweise informiert.

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hallescher FC heute live: Die Übertragung der Drittliga-Partie in der Übersicht

Begegnung FCK vs. HFC Wettbewerb 3. Liga, 24. Spieltag Datum 29. Januar 2022, 14.00 Uhr Free-TV SWR, MDR LIVE-STREAM SWR, MDR, Magenta Sport, OneFootball LIVE-TICKER GOAL

1.FC Kaiserslautern (FCK) vs. Halle heute live sehen: Die Aufstellungen

Aufstellung Lautern:

Raab - Tomiak, Kraus, Winkler - Hercher, Ciftci, Klingenburg, Zuck - Wunderlich - Hanslik, Boyd

Aufstellung Halle:

Schreiber - Nietfeld, Reddemann, Vollert - Kreuzer, Guttau, Löhmannsröben, Sternberg - Titsch-Rivero - Eberwein, Huth