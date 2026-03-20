Wer zeigt / überträgt Hallescher FC vs. FSV Zwickau heute im Live Stream und live im TV?

Der Hallesche FC pflügt derzeit durch die Regionalliga Nordost. Alle sechs Duelle seit dem neuen Kalenderjahr haben die heutigen Hausherren allesamt gewonnen. Zuletzt siegte der HFC gegen den BFC Preussen mit 3:1. Mit 50 Zählern nach 25 Spielen steht der Hallesche FC auf Tabellenplatz zwei.

Nur fünf Punkte hinter dem heutigen Gegner aus Halle und mit einem Spiel weniger, liegt derzeit der FSV Zwickau in der Regionalliga Nordost. Der Tabellenfünfte ist seit vier Spielen ungeschlagen und siegte zuletzt mit 1:0 gegen Hertha Zehlendorf.

Das Hinspiel im vergangenen Oktober war ein enges Duell. Der FSV Zwickau konnte den HFC vor heimischem Publikum letztlich mit 2:1 bezwingen.