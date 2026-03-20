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Wer zeigt / überträgt Hallescher FC vs. FSV Zwickau heute im Live Stream und live im TV?

In der Regionalliga Nordost trifft heute der Hallesche FC auf den FSV Zwickau. GOAL verrät Euch, wer die Begegnung heute live im TV und Livestream zeigt.

Am 27. Spieltag der Regionalliga Nordost kommt es am heutigen Freitag, den 20. März, zum Duell zwischen dem Halleschen FC und dem FSV Zwickau. Die Partie wird um 19 Uhr im Leuna-Chemie-Stadion in Halle angepfiffen.

Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Duell live überträgt.

  • Wer zeigt / überträgt Hallescher FC vs. FSV Zwickau heute im Live Stream und live im TV?

    Das Duell zwischen dem Halleschen FC und dem FSV Zwickau könnt Ihr heute live und in voller Länge im Livestream verfolgen. Die beiden Tageszeitungen Mitteldeutsche Zeitung (MZ) und Volksstimme übertragen die Partie im kostenpflichtigen Livestream. 

    Alternativ könnt Ihr das Regionalligaspiel im HFC-Fanradio live verfolgen.

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  • News zu Hallescher FC und FSV Zwickau

    Der Hallesche FC pflügt derzeit durch die Regionalliga Nordost. Alle sechs Duelle seit dem neuen Kalenderjahr haben die heutigen Hausherren allesamt gewonnen. Zuletzt siegte der HFC gegen den BFC Preussen mit 3:1. Mit 50 Zählern nach 25 Spielen steht der Hallesche FC auf Tabellenplatz zwei.

    Nur fünf Punkte hinter dem heutigen Gegner aus Halle und mit einem Spiel weniger, liegt derzeit der FSV Zwickau in der Regionalliga Nordost. Der Tabellenfünfte ist seit vier Spielen ungeschlagen und siegte zuletzt mit 1:0 gegen Hertha Zehlendorf.

    Das Hinspiel im vergangenen Oktober war ein enges Duell. Der FSV Zwickau konnte den HFC vor heimischem Publikum letztlich mit 2:1 bezwingen. 

  • Wer zeigt / überträgt Hallescher FC vs. FSV Zwickau heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

    EventRegionalliga Nordost
    DuellHallescher FC vs. FSV Zwickau
    Datum20. März
    Anpfiff19 Uhr
    SpielortLeuna-Chemie-Stadion, Halle
    Spieltag27. Spieltag
    ÜbertragungMZ, Volksstimme

  • Wer zeigt / überträgt Hallescher FC vs. FSV Zwickau heute im Live Stream und live im TV? Die Tabelle

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    11. FC Lok Leipzig25191553:193458
    2Hallescher FC25155544:232150
    3FC Carl Zeiss Jena24146444:242048
    4Rot-Weiß Erfurt25138447:311647
    5FSV Zwickau24136538:29945
    6VSG Altglienicke24107733:29437
    7Chemnitzer FC2597938:39-134
    81. FC Magdeburg II251031239:35433
    9FSV 63 Luckenwalde2388727:30-332
    10BFC Preussen2286830:36-630
    11Hertha BSC II24861036:45-930
    12ZFC Meuselwitz2478934:38-429
    13BFC Dynamo23751128:36-826
    14SV Babelsberg 0323661134:43-924
    15Greifswalder FC24581124:35-1123
    16BSG Chemie Leipzig24531623:38-1518
    17FC Eilenburg25461525:44-1918
    18Hertha Zehlendorf21171317:40-2310
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