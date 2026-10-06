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الدوري الإسباني

نظرة عامة على الدوري الإسباني

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جدول التلفزيون

الدوري الإسباني، المباريات والنتائج

السبت، 19 سبتمبر
ديبورتيفو لاكورنيا badge
ديبورتيفو لاكورنيا
COR
1
ريال بيتيس badge
ريال بيتيس
بيتيس
1
انتهت
فياريال badge
فياريال
فياريال
3
ليفانتي badge
ليفانتي
ليفانتي
1
انتهت
فالنسيا badge
فالنسيا
فالنسيا
2
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
3
انتهت
الثلاثاء، 20 أكتوبر
ليفانتي badge
ليفانتي
ليفانتي
أتلتيك بيلباو badge
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
beIN SPORTS XTRA 1
الخميس، 8 أكتوبر
مالاجا badge
مالاجا
مالاجا
إسبانيول badge
إسبانيول
إسبانيول
beIN SPORTS 2
الجمعة، 9 أكتوبر
رايو فاليكانو badge
رايو فاليكانو
فاييكانو
أتلتيك بيلباو badge
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1برشلونة crestبرشلونة77003172421
ف
ف
ف
ف
ف
2أتلتيكو مدريد crestأتلتيكو مدريد7511167916
ف
ف
ف
خ
ف
3ريال بيتيس crestريال بيتيس751197216
ت
ف
ف
ف
خ
4ريال مدريد crestريال مدريد75021881015
خ
ف
ف
خ
ف
5إشبيلية crestإشبيلية7412109113
خ
ف
ف
ت
خ
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أسئلة الأكثر شيوعًا

توفر مباريات الدوري الإسباني (La Liga) خيارات متعددة لشراء التذاكر، سواء تذاكر مباراة واحدة، بطاقات الموسم الكامل، أو باقات الضيافة الفاخرة.

أفضل طريقة للحصول على التذاكر هي عبر المواقع الرسمية للأندية. فقط انتقل إلى قسم "التذاكر"، واختر المباراة التي تريدها، وأكمل خطوات الشراء. عادةً ما تُطرح التذاكر قبل المباراة بأسابيع قليلة، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بعض المعلومات الشخصية.

إذا نفدت التذاكر بسرعة أو أردت تأمين مقعدك قبل طرح التذاكر رسميًا، يمكن الاعتماد على منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub، حيث تضمن مكانك بأمان.

نعم! يمكن للجماهير شراء تذاكر الدوري الإسباني من الأسواق الثانوية مثل StubHub، وهي منصات رسمية وموثوقة لإعادة بيع التذاكر.

نصيحة: أسعار التذاكر الثانوية قد ترتفع أو تنخفض حسب الطلب، لذا من الأفضل التخطيط مبكرًا لضمان أفضل الأسعار وأفضل المقاعد.

ليس بالضرورة، ولكن العضوية تسهل عملية شراء التذاكر، خصوصًا للأندية الكبرى مثل برشلونة وريال مدريد.

تشمل مزايا العضوية:

الأولوية في شراء التذاكر قبل غير الأعضاء

هدايا ترحيبية حصرية

خصومات على جولات النادي وزيارات المتحف

تحقق من موقع النادي الرسمي لمعرفة تفاصيل العضوية وفوائدها.

ريال مدريد – 36 لقبًا، النادي الإسباني الأكثر نجاحًا

برشلونة – 28 لقبًا، بما في ذلك رقم قياسي بـ9 ألقاب مزدوجة (الدوري والكأس في نفس الموسم)

أتلتيك بيلباو – 5 ألقاب مزدوجة