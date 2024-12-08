أخبار الهلال اليوم | تفاصيل إصابة سالم الدوسري، ومشادة بين جورج جيسوس والنجم الثائر

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 8 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 8 ديسمبر 2024.

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القائد الشهراني منع المدرب من الوصول للاعب الغاضب..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من بدأ نيمار مسيرته معه، فارق عالمنا بالأمس..

جدل تحكيمي كبير بعد الـ14 دقيقة المتحسبة كوضت بدل ضائع في الشوط الثاني من مواجهة الهلال والرائد..

المهاجم الصربي خرج عن الروح الرياضية في نهاية المباراة التي حسمها الهلال بشق الأنفس..

هل يغيب التورنيدو عن المنتخب السعودي في خليجي 26؟ كشف جديد يحدد موقفه..

كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية 2025، جدول المباريات من الدور الأول حتى النهائي والقنوات الناقلة، وأكثر الفرق فوزًا بالبطولة وأين تقام؟

شاهد ما حدث عقب مباراة الهلال والرائد

مدرب الهلال يُعلق على فوز فريقه على الرائد

بعد خروجه من مباراة الرائد عبر سيارة طبية..

GOAL

بعد فوز الهلال على الرائد في اللحظات الأخيرة..

جورج جيسوس خرج من فخ مواجهة الرائد بصعوبة

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

شاهد الإصابة القوية التي تعرض لها سالم الدوسري قائد الهلال

جماهير الهلال تدعم ملف استضافة كأس العالم 2034

هل استحق الهلال ركلة جزاء أمام الرائد؟

"كمّل لعب على الدانسفلور في ساوندستورم 24

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ماذا حدث في مباراة الهلال والرائد؟

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

تطورات موقف فان دايك مع ليفربول، والأندية السعودية تترقب..