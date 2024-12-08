"سأظل ممتنًا لك لترقد في سلام" .. نيمار يودع "أبيه الروحي" بالملاعب

من بدأ نيمار مسيرته معه، فارق عالمنا بالأمس..

ليلة حزينة عاشها البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، أمس السبت، بعدما فارق الحياة من كان يعتبره "أبيه الروحي" في ملاعب كرة القدم.

ابن بلاد السامبا ودع بالأمس من أخذ بيده في خطواته الأولى بملاعب الساحرة المستديرة، مدربه "بيتينيو" الذي دفع به إلى نادي سانتوس البرازيلي، حيث بداية مسيرته.

ونشر نيمار، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، صورة له رفقة مدربه الراحل، معلقًا: "لقد رأيتني اركض خارج المستطيل الأخضر، فأخذت بيدي للركض حول العالم في الملاعب، أنت من وضع قدمي في عالم كرة القدم، وفعت والدي للذهاب بي لأول اختبار في حياتي".

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وأضاف: "سأظل ممتنًا لك طوال حياتي، اعتني بي من مكانك، فلترقد في سلام سيد بيتينيو".

يذكر أن نيمار بعيد عن الملاعب خلال الفترة الحالية في ظل معاناته من إصابة في العضلة الخليفة، تعرض لها بعد مشاركته في مباراتين فقط مع الهلال بعد غياب استمر عام كامل عن الملاعب، نظير معاناته من قطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان صاحب الـ32 عامًا قد بدأ مسيرته بالفئات السنية بنادي سانتوس، قبل أن يصعد للفريق الأول به في يناير 2009 ومنه إلى برشلونة في صيف 2013 ولمدة أربع سنوات قبل التوجه لباريس سان جيرمان ثم الهلال في صيف 2023.