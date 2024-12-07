فيديو | كانسيلو لم يتحمل إصابة لاعب الرائد .. تصرف هلالي غريب وجيسوس يعترض على الحكم!

ماذا حدث في مباراة الهلال والرائد؟

شهدت مباراة الهلال والرائد، أجواءً متوترة خلال الشوط الأول، بعد تأخر الأزرق بهدف خلال اللقاء المقام على ملعب المملكة أرينا، ضمن حساب الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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ووقع كريم البركاوي على هدف مبكر للرائد في الدقيقة السابعة، بعد تلقي تمريرة عرضية من محمد الدوسري، ليودع كرة على الطائر في مرمى الحارس المغربي ياسين بونو.

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وفي الدقيقة 37، سقط كريم البركاوي على خط التماس، مشتكيًا من الألم، ليفاجأ بالظهير البرتغالي جواو كانسيلو، يجذبه إلى خارج الملعب، من أجل تلقي العلاج دون تعطيل اللعب.

وتسبب تصرف كانسيلو في اشتعال مشادة بين الطرفين، دفعت المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، لمحاولة التدخل من أجل تهدئة الجزائري أمير سعيود الذي انفعل غاضبًا إزاء ذلك التصرف، فيما اعترض مدرب الهلال على حكم اللقاء، بداعي توقف اللعب، ما يثبت توتر البرتغالي بسبب التأخر في النتيجة.

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جدير بالذكر أن الصربي سيرجي سافيتش، لاعب وسط الهلال، نجح في إدراك التعادل لفريقه في الدقيقة 42، بصناعة من البرازيلي مالكوم.

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ودخل الهلال المواجهة في وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 31 نقطة من 12 مباراة، بينما يحل الرائد في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.