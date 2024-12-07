Trophy FIFA Club World Cup, 2025Reprodução/Fifa
أحمد مجدي

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

كأس العالم للأنديةالأهليمانشستر سيتيآوراوا ريد دياموندزالهلالالوداد الرياضيالترجيريال مدريدالعينتشلسييوفنتوسأتلتيكو مدريدباتشوكاسالزبورجبالميراسفلومينينسيبوتافوجوسياتل ساوندرزأوكلاند سيتيبنفيكابورتوباريس سان جيرمانإنتر مياميأولسان هيوندايإنتربايرن ميونخبوروسيا دورتموندليون

كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية 2025، جدول المباريات من الدور الأول حتى النهائي والقنوات الناقلة، وأكثر الفرق فوزًا بالبطولة وأين تقام؟

بطولة مرتقبة بكل المقاييس نظرًا لشعبيتها الكبيرة مؤخرًا ولأنها تجري لأول مرة بنظام مختلف تمامًا للبطولة، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستضيف منافسات كأس العالم للأندية 2025، البطولة التي تنتظرها الجماهير بشغف.

البطولة ستقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا في 8 مجموعات تم إجراء القرعة بينهم وتحديد المجموعات، وتشهد مشاركة 5 فرق عربية هي الأهلي المصري والهلال السعودي والوداد المغربي والترجي التونسي والعين الإماراتي.

بينما تحتشد الفرق الكبرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية لمواجهة بعضهم البعض والوصول إلى بطل أول نسخة لكأس العالم للأندية بالنظام الجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو نظام كأس العالم للأندية 2025؟

اتخذ "فيفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 32 فريقًا، بدلًا من الاقتراح السابق بزيادة عدد الأندية إلى 24 ناديًا.

كما صادق مجلس "فيفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل اتحاد قاري.

وأوضح مجلس الاتحاد الدولي أنّه سيتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة.

وبداية من دور الـ 16 تُقام مباراة واحدة والفائز يتأهل للدور القادم، كما لن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025؟

كانت هناك مشاكل كبرى تتعلق بالبث المتعلق بمباريات بطولة كأس العالم للأندية اعتبارًا بفروق التوقيت في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا القيم المعروضة من الرعاة وما إلى ذلك.

لكن فيفا أعلن أن DAZN هي المنصة التي ستتولى بث كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن، واصفًا إياها بأنها "منصة البثّ الرياضية الوحيدة في العالم التي تتمتع بقدرة وصول عالمية، إذ وضعت نصب عينيها توفير أفضل تجربة رقمية إلى عشاق الرياضة حول العالم مستخدمة أحدث البرامج التكنولوجية الرائدة عالمياً. نحن ملتزمون بتقديم تجربة يستمتع من خلالها جميع المشجعين بكلّ لحظات الإثارة التي تقدّمها هذه البطولة الراقية".

البطولة

القنوات الناقلة

كأس العالم للأندية 2025

DAZN

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن بطولة كأس العالم للأندية 2025، ستقام خلال الفترة من 14 يونيو 2025 وحتى 13 يوليو 2025 بحساب التوقيت المحلي.

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - المجموعة الأولى

المباراةالموعد النتيجةالملعب
الأهلي - إنتر مياميالأحد 15 يونيو 2025
04:00 السعودية ومصر		-هارد روك
بالميراس - بورتوالإثنين 16 يونيو 2025
02:00 السعودية ومصر		-ميتلايف
بالميراس - الأهليالخميس 19 يونيو 2025
20:00 السعودية ومصر		-

ميتلايف

إنتر ميامي - بورتوالخميس 19 يونيو 2025
23:00 السعودية ومصر		-مرسيدس بنز
إنتر ميامي - بالميراسالجمعة 24 يونيو 2025
05:00 السعودية ومصر		-هارد روك
بورتو - الأهليالجمعة 24 يونيو 2025
05:00 السعودية ومصر		-ميتلايف

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1بالميراس00000000
2بورتو00000000
3الأهلي00000000
4إنتر ميامي000000012

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - المجموعة الثانية

المباراةالموعد النتيجةالملعب
باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريدالأحد 15 يونيو 2025
20:00 السعودية ومصر		-روز باول
بوتافوجو - سياتل ساوندرزالإثنين 16 يونيو 2025
03:00 السعودية ومصر		-لومين فيلد
سياتل ساوندرز - أتلتيكو مدريدالخميس 19 يونيو 2025
23:00 السعودية ومصر		-

لومين فيلد

باريس سان جيرمان - بوتافوجوالجمعة 20 يونيو 2025
02:00 السعودية ومصر		-روز باول
سياتل ساوندرز - باريس سان جيرمانالإثنين 23 يونيو 2025
20:00 السعودية ومصر		-لومين فيلد
أتلتيكو مدريد - بوتافوجوالإثنين 23 يونيو 2025
20:00 السعودية ومصر		-روز باول

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1باريس سان جيرمان00000000
2أتلتيكو مدريد00000000
3بوتافوجو00000000
4سياتل ساوندرز000000012

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - المجموعة الثالثة

المباراةالموعد النتيجةالملعب
بايرن ميونخ - أوكلاند سيتيالأحد 15 يونيو 2025
20:00 السعودية ومصر		-تي كيو إل
بوكا جونيورز - بنفيكاالإثنين 17 يونيو 2025
02:00 السعودية ومصر		-هارد روك
بنفيكا - أوكلاند سيتيالجمعة 20 يونيو 2025
20:00 السعودية ومصر		-

إنتر أند كو

بايرن ميونخ - بوكا جونيورزالسبت 21 يونيو 2025
05:00 السعودية ومصر		-هارد روك
أوكلاند سيتي - بوكا جونيورزالإثنين 24 يونيو 2025
22:00 السعودية ومصر		-جيودس بارك
بايرن ميونخ - بنفيكاالإثنين 24 يونيو 2025
23:00 السعودية ومصر		-بانك أوف أمريكا

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم للأندية 2025

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1بايرن ميونخ00000000
2بنفيكا00000000
3بوكا جونيورز00000000
4أوكلاند سيتي000000012

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - المجموعة الرابعة

المباراةالموعد النتيجةالملعب
تشيلسي - كلوب ليونالإثنين 16 يونيو 2025
23:00 السعودية ومصر		-مرسيدس بنز
فلامنجو - الترجيالثلاثاء 17 يونيو 2025
05:00 السعودية ومصر		-لينكون فاينانشال فيلد
فلامنجو - تشيلسيالجمعة 20 يونيو 2025
22:00 السعودية ومصر		-

لينكون فاينانشال فيلد

كلوب ليون - الترجيالسبت 21 يونيو 2025
01:00 السعودية ومصر		-جيوديس بارك
كلوب ليون - فلامنجوالأربعاء 25 يونيو 2025
05:00 السعودية ومصر		-كامبينج وورلد
تشيلسي - الترجيالأربعاء 25 يونيو 2025
05:00 السعودية ومصر		-لينكون فاينانشال فيلد

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية 2025

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1تشيلسي00000000
2فلامنجو00000000
3كلوب ليون 00000000
4الترجي000000012

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - المجموعة الخامسة

المباراةالموعد النتيجةالملعب
ريفر بليت - أوراوا ريد دياموندزالثلاثاء 17 يونيو 2025
20:00 السعودية ومصر		-لومين فيلد
مونتيري - إنترالأربعاء 18 يونيو 2025
02:00 السعودية ومصر		-روز باول
إنتر - أوراوا ريد دياموندزالسبت 21 يونيو 2025
20:00 السعودية ومصر		-

لومين فيلد

ريفر بليت - مونتيريالأحد 22 يونيو 2025
02:00 السعودية ومصر		-روز باول
إنتر - ريفر بليتالخميس 26 يونيو 2025
02:00 السعودية ومصر		-لومين فيلد
مونتيري - أوراوا ريد دياموندزالخميس 26 يونيو 2025
02:00 السعودية ومصر		-روز باول

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1ريفر بليت00000000
2مونتيري00000000
3أوراوا ريد دياموندز00000000
4إنتر000000012

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - المجموعة السادسة

المباراةالموعد النتيجةالملعب
فلومينينسي - بوروسيا دورتموندالثلاثاء 17 يونيو 2025
20:00 السعودية ومصر		-ميتلايف
أولسان هيونداي - صن داونزالأربعاء 18 يونيو 2025
02:00 السعودية ومصر		-إنتر أند كو
صن داونز - بوروسيا دورتموندالسبت 21 يونيو 2025
20:00 السعودية ومصر		-

تي كيو إل

فلومينينسي - أولسان هيوندايالأحد 22 يونيو 2025
02:00 السعودية ومصر		-

ميتلايف

بوروسيا دورتموند - أولسان هيوندايالأربعاء 25 يونيو 2025
23:00 السعودية ومصر		-تي كيو إل
فلومينينسي - صن داونزالأربعاء 25 يونيو 2025
23:00 السعودية ومصر		-هارد روك

ترتيب المجموعة السادسة في كأس العالم للأندية 2025

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1فلومينينسي00000000
2بوروسيا دورتموند00000000
3أولسان هيونداي00000000
4صن داونز000000012

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - المجموعة السابعة

المباراةالموعد النتيجةالملعب
مانشستر سيتي - الودادالأربعاء 18 يونيو 2025
20:00 السعودية ومصر		-لينكون فاينانشال فيلد
العين - يوفنتوسالخميس 19 يونيو 2025
05:00 السعودية ومصر		-أودي فيلد
يوفنتوس - الودادالأحد 22 يونيو 2025
20:00 السعودية ومصر		-

لينكون فاينانشال فيلد

مانشستر سيتي - العينالإثنين 23 يونيو 2025
05:00 السعودية ومصر		-مرسيدس بنز
يوفنتوس - مانشستر سيتيالخميس 26 يونيو 2025
23:00 السعودية ومصر		-كامبينج وورلد
الوداد - العينالخميس 26 يونيو 2025
23:00 السعودية ومصر		-أودي فيلد

ترتيب المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية 2025

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1مانشستر سيتي00000000
2الوداد00000000
3العين00000000
4يوفنتوس000000012

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - المجموعة الثامنة

المباراةالموعد النتيجةالملعب
ريال مدريد - الهلالالأربعاء 18 يونيو 2025
23:00 السعودية ومصر		-هارد روك
باتشوكا - ريد بول سالزبورجالخميس 19 يونيو 2025
02:00 السعودية ومصر		-تي كيو إل
ريال مدريد - باتشوكاالأحد 22 يونيو 2025
23:00 السعودية ومصر		-

بانك أوف أمريكا

ريد بول سالزبورج - الهلالالإثنين 23 يونيو 2025
02:00 السعودية ومصر		-أودي فيلد
الهلال - باتشوكاالجمعة 27 يونيو 2025
04:00 السعودية ومصر		-جيوديس بارك
ريد بول سالزبورج - ريال مدريدالجمعة 27 يونيو 2025
05:00 السعودية ومصر		-لينكون فاينانشال فيلد

ترتيب المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية 2025

#الفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهفارقنقاط
1ريال مدريد00000000
2باتشوكا00000000
3ريد بول سالزبورج00000000
4الهلال000000012

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - دور الـ 16

#المباراةالموعد النتيجةالملعب
49متصدر المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانيةالسبت 28 يونيو 2025
20:00 السعودية ومصر		-لينكولن فاينانشال فيلد
50متصدر المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعةالأحد 29 يونيو 2025
00:00 السعودية ومصر		-

بانك أوف أمريكا

51متصدر المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولىالأحد 29 يونيو 2025
20:00 السعودية ومصر		-

مرسيدس بنز

52متصدر المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثةالإثنين 30 يونيو 2025
00:00 السعودية ومصر		-هارد روك
53متصدر المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة السادسةالإثنين 30 يونيو 2025
23:00 السعودية ومصر		-

بانك أوف أمريكا

54متصدر المجموعة السابعة - وصيف المجموعة الثامنةالثلاثاء 1 يوليو 2025
05:00 السعودية ومصر		-كامبينج وورلد
55متصدر المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسةالثلاثاء 1 يوليو 2025
23:00 السعودية ومصر		-هارد روك
56متصدر المجموعة الثامنة - وصيف المجموعة السابعةالأربعاء 2 يوليو 2025
05:00 السعودية ومصر		-

مرسيدس بنز

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - دور ربع النهائي

#المباراةالموعد النتيجةالملعب
57الفائز من المباراة 53 - الفائز من المباراة 54الجمعة 4 يوليو 2025
23:00 السعودية ومصر		-كامبينج وورلد
58الفائز من المباراة 49 - الفائز من المباراة 50السبت 5 يوليو 2025
05:00 السعودية ومصر		-لينكون فاينانشال فيلد
59الفائز من المباراة 51 - الفائز من المباراة 52السبت 5 يوليو 2025
20:00 السعودية ومصر		-

مرسيدس بنز

60الفائز من المباراة 55 - الفائز من المباراة 56الأحد 6 يوليو 2025
00:00 السعودية ومصر		-ميتلايف

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - نصف النهائي

#المباراةالموعد النتيجةالملعب
61الفائز من المباراة 57 - الفائز من المباراة 58الثلاثاء 8 يوليو 2025
23:00 السعودية ومصر		-ميتلايف
62الفائز من المباراة 59 - الفائز من المباراة 60الأربعاء 9 يوليو 2025
23:00 السعودية ومصر		-ميتلايف

جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 - النهائي

#المباراةالموعد النتيجةالملعب
63الفائز من المباراة 61 - الفائز من المباراة 62الأحد 13 يوليو 2025
23:00 السعودية ومصر		-ميتلايف
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